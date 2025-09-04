Bé trai 5 tuổi thủng ruột 8 lỗ vì nuốt 20 viên nam châm 04/09/2025 14:26

(PLO)- Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) vừa tiếp nhận cấp cứu, phẫu thuật cho một bệnh nhi 5 tuổi thủng ruột 8 lỗ do nuốt 20 viên nam châm.

Ngày 4-9, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận cấp cứu một bệnh nhi thủng ruột 8 lỗ do nuốt 20 viên nam châm.

Bệnh nhi là LTP (5 tuổi, nam, ngụ TP.HCM) nhập viện trong tình trạng bứt rứt, khó chịu, đau bụng, ói.

Khai thác bệnh sử ghi nhận trẻ bị ói, đau bụng, điều trị uống thuốc trong 2 ngày không bớt. Đến ngày thứ 3, trẻ đau bụng nhiều, đi khom lưng, không sốt, ói ra dịch xanh rêu, mệt. Người nhà đưa trẻ đến khám tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố.

Bác sĩ mổ lấy ra 2 chuỗi viên nam châm tổng cộng 20 viên trong ổ bụng bệnh nhi. Ảnh: BVCC

Tại đây, bệnh nhi biểu hiện đau bụng, nôn ói, quấy khóc. Bác sĩ khám ghi nhận có đề kháng thành bụng, chụp X-quang bụng không sửa soạn phát hiện dị vật nằm theo chuỗi ở ruột non đoạn trên và đoạn dưới.

Siêu âm ghi nhận tình trạng viêm ruột, viêm phúc mạc. Các bác sĩ hội chẩn các chuyên khoa tiêu hóa, phối hợp với các bác sĩ ngoại khoa tiến hành mổ nội soi ổ bụng cho bệnh nhi.

Quá trình mổ ghi nhận ổ bụng thủng 8 lỗ ruột non, từ van hồi manh tràng lên trên 150 cm, mỗi lỗ nhỏ đường kính 2-3mm.

Bác sĩ mổ lấy ra 2 chuỗi viên nam châm tổng cộng 20 viên. Các viên nam châm được lấy ra đã rỉ sét gây tổn thương ruột nghiêm trọng. Các bác sĩ khâu vá tất cả các lỗ thủng ruột non.

Sau mổ 5 ngày, bệnh nhi hết đau bụng, hết ói, tỉnh táo, tập cho ăn đường miệng. Trẻ được tiếp tục theo dõi tổn thương niêm mạc ruột cũng như chức năng đường tiêu hóa.

Bác sĩ Tiến cho biết, 20 viên nam châm trẻ nuốt phải là từ các khối vuông nhỏ xếp lego do trẻ chơi xong cắn bỏ nắp nhựa và nuốt viên nam châm bên trong.

Qua trường hợp này, bác sĩ Tiến phụ huynh không nên cho trẻ nhỏ chơi các đồ chơi kích thước nhỏ (quy định đồ chơi cho trẻ nhỏ ≤ 5 tuổi, có đường kính tối thiểu phải lớn hơn 5 cm).

Khi nghi ngờ trẻ nuốt phải dị vật, phải đưa ngay đến bệnh viện để xử trí kịp thời. Nếu để lâu sẽ dẫn đến tình trạng các viên bi nam châm gây tổn thương niêm mạc ruột, thủng ruột bởi các viên nam châm hít nhau gây vặn xoắn các quai ruột, tắc ruột,… dẫn đến nguy hiểm cho tính mạng trẻ.

“Tốt nhất không cho trẻ nhỏ chơi trò chơi có nam châm hoặc pin vì nguy cơ cao gây tổn thương đường tiêu hóa” - bác sĩ Tiến nhấn mạnh.