Khối u khổng lồ làm biến dạng khuôn mặt cô gái suốt 15 năm 03/09/2025 09:58

(PLO)- Bệnh viện Đa khoa Bình Dương đã phẫu thuật thành công loại bỏ một khối u khổng lồ vùng đỉnh trán làm biến dạng khuôn mặt cô gái suốt 15 năm.

Ngày 3-9, Sở Y tế TP.HCM ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của tập thể các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bình Dương đã phẫu thuật thành công loại bỏ một khối u sụn xương sọ vùng đỉnh trán có kích thước khổng lồ ở một bệnh nhân nữ.

Bệnh nhân là GTS, phát hiện khối u từ năm 7 tuổi nhưng không có điều kiện để khám và điều trị kịp thời. Bệnh nhân chịu đựng khối u khổng lồ này suốt 15 năm, khuôn mặt bị nghiêm trọng và ảnh hưởng đến rất lớn đến cuộc sống.

Khối u khởi phát tại vùng đỉnh trán, dần phát triển lan rộng xuống mặt, xâm lấn hốc mắt trái và gây biến dạng khuôn mặt.

Đến giữa tháng 8-2025, với sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, bệnh nhân được nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương.

Hình ảnh khối u khổng lồ vùng đỉnh trán trước phẫu thuật. Ảnh: SYT

Khám lâm sàng cho thấy khối u có kích thước khoảng 25 × 35 cm, cố định vào xương sọ, không di động, với lớp da phủ ngoài bị viêm mạn tính.

Các xét nghiệm hình ảnh CT-Scan và MRI, kết hợp với giải phẫu bệnh lý, xác định đây là u sụn xương sọ vùng đỉnh trán lành tính nhưng phát triển quá mức, dẫn đến biến dạng nghiêm trọng.

Nhận định đây là trường hợp phức tạp, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương đã hội chẩn liên khoa để có hướng xử lý tốt nhất, an toàn nhất.

Các phương án điều trị chính và dự phòng được lập để đảm bảo an toàn tuyệt đối, mục tiêu điều trị bao gồm loại bỏ triệt để khối u, bảo tồn chức năng tối đa, đảm bảo tính thẩm mỹ.

Ca phẫu thuật được thực hiện vào ngày 28-8, với sự tham gia của 6 phẫu thuật viên và 3 bác sĩ gây mê hồi sức của Bệnh viện Đa khoa Bình Dương.

Cuộc mổ kéo dài 7 giờ. Các bác sĩ đã cắt bỏ lớp da tổn thương bên ngoài khối u, bộc lộ và loại bỏ khối u xương đến bản sọ, tái tạo trần hốc mắt trái, và sử dụng vạt da tại chỗ để che phủ vết mổ.

Sau 3 ngày phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tốt, tỉnh táo, các chỉ số sinh hiệu ổn định, có khả năng di chuyển nhẹ nhàng và duy trì chế độ dinh dưỡng đầy đủ; các xét nghiệm kiểm tra nằm trong giới hạn an toàn. Khuôn mặt bệnh nhân được cải thiện đáng kể, loại bỏ hoàn toàn khối u khổng lồ.

Sở Y tế nhận định sự thành công của ca phẫu thuật này cho thấy đội ngũ y bác sĩ có trình độ chuyên môn vững vàng, sự quyết tâm cao và phối hợp hiệu quả giữa các chuyên khoa của bệnh viện.

Những nỗ lực của các bác sĩ không chỉ mang lại sự hồi phục và hạnh phúc cho người bệnh mà còn tiếp thêm niềm hy vọng mới, khẳng định Bệnh viện Đa khoa Bình Dương là một địa chỉ y tế chuyên sâu trong lĩnh vực phẫu thuật tạo hình, chỉnh hình phức tạp.