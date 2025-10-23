Phẫu thuật cứu ngư dân bị tai nạn trên tàu đánh cá tại đặc khu Côn Đảo 23/10/2025 16:16

(PLO)- Nhóm bác sĩ đang luân phiên công tác tại đặc khu Côn Đảo đã phẫu thuật cấp cứu kịp thời cho 1 ngư dân bị tai nạn nghiêm trọng trên tàu đánh cá.

Ngày 23-10, Sở Y tế TP.HCM cho biết nhóm bác sĩ thứ hai đang luân phiên công tác tại đặc khu Côn Đảo vừa phẫu thuật cấp cứu kịp thời, cứu sống một ngư dân bị tai nạn nghiêm trọng trên tàu đánh cá.

Bệnh nhân là nam (54 tuổi), được đưa đến khoa Cấp cứu, Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo, trong tình trạng bị vết thương dập nát vùng khoeo phải.

Bệnh nhân gặp nạn do bị sợi dây thừng trên tàu cuốn vào chân phải. Sau khi được sơ cứu tạm thời bằng băng ép quần áo có sẵn, tàu nhanh chóng cập bến để chuyển bệnh nhân vào Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo.

Ê-kíp phẫu thuật cấp cứu ngay tại đặc khu Côn Đảo cho ngư dân bị tai nạn nghiêm trọng trên tàu đánh cá. Ảnh: SYT

Khi nhập viện, bệnh nhân còn tỉnh nhưng da niêm nhợt nhạt. Các bác sĩ ghi nhận vết thương vùng khoeo phải rộng 20x30 cm, dập nát toàn bộ phần mềm mặt sau trong, có nhiều dị vật đất cát và vảy cá.

Chưa hết, các ngón chân phải tím, bàn chân lạnh, mạch mu chân và chày sau không bắt được. Bệnh nhân mất hoàn toàn cảm giác từ giữa cẳng chân trở xuống, không cử động được các ngón chân.

Sau khi xử trí giảm đau, chống nhiễm khuẩn và cố định chi tổn thương, bệnh nhân được chụp X-quang và hội chẩn trực tuyến với BS CKII Hoàng Mạnh Cường, Giám đốc Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM và TS.BS Mai Trọng Tường, chuyên gia vi phẫu.

Các chuyên gia chẩn đoán bệnh nhân bị trật khớp gối, vết thương phức tạp vùng khoeo phải, dập đứt bó mạch khoeo và hoại tử toàn cơ vùng cẳng chân phải giờ thứ 13, trên nền xơ vữa mạch máu. Đây là trường hợp cấp cứu khẩn cấp, nguy cơ mất máu nhiều, sốc nhiễm trùng và đe dọa tính mạng cao.

Các bác sĩ phẫu thuật cấp cứu đoạn chi 1/3 giữa dưới vùng đùi phải. Ca mổ kéo dài đến 23 giờ cùng ngày, do các bác sĩ chuyên khoa đang luân phiên công tác tại đặc khu Côn Đảo phối hợp ê-kíp Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo thực hiện.

Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, đang được chăm sóc và hồi sức sau mổ.

Phẫu thuật cho bệnh nhân viêm phúc mạc. Ảnh: SYT

Cùng ngày, Sở Y tế cũng cho biết đêm 21-10, Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo tiếp nhận hai bệnh nhân bị viêm phúc mạc toàn thể trong tình trạng nguy kịch, đe dọa tính mạng nếu không được phẫu thuật kịp thời.

Ca thứ nhất là bệnh nhân nữ (42 tuổi), bị thủng đại tràng do xương cá. Ê-kíp liên viện gồm các bác sĩ phẫu thuật và gây mê của Bệnh viện Bình Dân, cùng các bác sĩ của Bệnh viện Hùng Vương và Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo khẩn trương phẫu thuật lấy dị vật, làm hậu môn nhân tạo, cứu sống người bệnh.

Ca thứ 2 là bệnh nhân nam (67 tuổi), bị viêm phúc mạc do rò tá tràng sau mổ cũ, nhập viện trong tình trạng sốc và thiếu máu nặng. Sau hội chẩn trực tuyến với các chuyên gia của Bệnh viện Bình Dân và Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân đã cử bác sĩ Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa ra đặc khu Côn Đảo phối hợp cùng ê-kíp luân phiên công tác thực hiện ca mổ kéo dài nhiều giờ, giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Sở Y tế TP.HCM ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm cao, hết lòng vì người bệnh của các bác sĩ đang luân phiên công tác tại Côn Đảo.

Việc xử trí thành công các ca bệnh nặng, phức tạp ngay tại chỗ không chỉ cứu sống người bệnh mà còn củng cố niềm tin của người dân, khẳng định phương châm hành động của ngành Y tế TP.HCM: “Không để ai bị bỏ lại phía sau.”