Lần đầu tiên bệnh nhân đột quỵ được cấp cứu ngay tại Côn Đảo 17/10/2025 18:12

Chiều 17-10, Sở Y tế TP.HCM cho biết nhờ bổ sung bác sĩ chuyên khoa Nội thần kinh của Bệnh viện Nhân Dân 115 với nhiệm vụ được giao là triển khai đơn vị Đột quỵ tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo, bệnh nhân đột quỵ đầu tiên đã được cấp cứu thành công.

Đó là bệnh nhân TVK (34 tuổi) bị đau đầu âm ỉ vùng thái dương phải suốt 2 ngày. Lúc 7 giờ 30 ngày 1710, bệnh nhân đột ngột ngã, yếu tay chân bên trái, méo miệng, được đưa vào khoa Cấp cứu của Trung tâm y tế Quân dân Y Côn Đảo.

Chẩn đoán đầu tiên bệnh nhân đột quỵ bán cầu phải giờ thứ nhất, BS Huỳnh Minh Triết (khoa Bệnh lý mạch máu não, Bệnh viện Nhân dân 115) chỉ định bệnh nhân chụp CT scan sọ não.

Trong thời gian chờ chụp CT, bệnh nhân diễn tiến nặng hơn với triệu chứng liệt mặt trung ương bên trái rõ, nói đớ, sức cơ tay (trái) 1/5, chân (trái) 3/5, xuất hiện thờ ơ nửa người trái.

Bệnh nhân đột quỵ đầu tiên tại đặc khu Côn Đảo được cấp cứu thành công. Ảnh: SYT

Đến 8 giờ 30, kết quả chụp CT-scan sọ não được gửi khẩn qua hệ thống PACS về Bệnh viện Nhân Dân 115 để hội chẩn với các chuyên gia bệnh lý mạch máu não gồm PGS.TS.BS Nguyễn Huy Thắng (Trưởng khoa Bệnh lý mạch máu não) và ThS.BS Phạm Nguyên Bình (Phó khoa).

Các chuyên gia ghi nhận hình ảnh CT sọ não không xuất huyết nội sọ, thống nhất chẩn đoán bệnh nhân bị nhồi máu não bán cầu phải giờ thứ 1, có chỉ định điều trị tiêu sợi huyết tĩnh mạch (rTPA) cấp cứu.

BS CKI Huỳnh Minh Triết (Bệnh viện Nhân Dân 115) và BS CKII Nguyễn Thị Thanh Trúc (khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Bình Dân) điều trị tiêu sợi huyết cho bệnh nhân đột quỵ. Thuốc tiêu sợi huyết trước đó đã được Bệnh viện Nhân Dân 115 hỗ trợ cho Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo.

Ngay trong lúc truyền thuốc, bệnh nhân đã cải thiện rõ rệt: Tỉnh táo, tiếp xúc tốt, sức cơ tay (trái) 3/5, chân (trái) 4/5...

Lúc kết thuốc truyền thuốc, bệnh nhân cải thiện gần như hoàn toàn, chỉ còn liệt nhẹ bên trái.

Sở Y tế đánh giá ca can thiệp điều trị tiêu sợi huyết tĩnh mạch cho bệnh nhân nhồi máu não cấp tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo đã thành công tốt đẹp. Qua đó khẳng định hiệu quả vượt trội của việc ứng dụng hệ thống hội chẩn từ xa và sự phối hợp chuyên môn chặt chẽ, kịp thời giữa các chuyên gia của Bệnh viện Nhân dân 115, cùng các bác sĩ chuyên khoa luân phiên công tác đợt 2, giúp bệnh nhân tại đảo xa được tiếp cận điều trị "giờ vàng" thành công.

Sở Y tế hoan nghênh và đánh giá cao Bệnh viện Nhân Dân 115 đã triển khai thành công đơn vị Đột quỵ ngay tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo. Như vậy, thêm một nhiệm vụ mới của Chương trình luân phiên các bác sĩ chuyên khoa đến công tác tại Côn Đảo đã được triển khai thành công.