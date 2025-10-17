2 bệnh viện công phối hợp mở Trung tâm Răng Hàm Mặt kỹ thuật cao 17/10/2025 13:38

(PLO)- Bệnh viện Thống Nhất cùng Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP.HCM phối hợp xây dựng Trung tâm Răng Hàm Mặt kỹ thuật cao nhằm mang đến dịch vụ chăm sóc toàn diện, đặc biệt cho người cao tuổi.

Ngày 17-10, Bệnh viện Thống Nhất chính thức khánh thành Trung tâm Răng Hàm Mặt kỹ thuật cao.

PGS.TS.BS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, cho biết Trung tâm Răng Hàm Mặt Kỹ thuật cao là công trình được Bệnh viện Thống Nhất cùng Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP.HCM ấp ủ, mong đợi từ lâu.

Khánh thành Trung tâm Răng Hàm Mặt kỹ thuật cao. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Trước đây, suốt thời gian phòng chống dịch COVID-19, 2 bệnh viện luôn đồng hành, phối hợp hiệu quả trong vận hành các bệnh viện dã chiến và bệnh viện hồi sức, đặc biệt là Bệnh viện Dã chiến đa tầng Tân Bình. Mối quan hệ hợp tác ấy tiếp tục được duy trì, phát triển trên tinh thần phát huy thế mạnh của mỗi đơn vị trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Từ nền tảng đó, 2 bệnh viện cùng xây dựng Trung tâm Răng Hàm Mặt kỹ thuật cao nhằm mang đến dịch vụ chăm sóc toàn diện, đặc biệt cho người cao tuổi. Các kỹ thuật chuyên sâu sẽ do đội ngũ chuyên gia của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương trực tiếp chuyển giao và thực hiện. Bệnh viện Thống Nhất đảm nhiệm điều trị, chăm sóc người bệnh có bệnh lý nền nặng hoặc phức tạp.

Trung tâm Răng Hàm Mặt kỹ thuật cao có tổng mức đầu tư gần 15 tỉ đồng từ nguồn vốn vay và quỹ hoạt động sự nghiệp của bệnh viện. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Sự ra đời của trung tâm đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược phát triển của Bệnh viện Thống Nhất, hướng đến mô hình bệnh viện lão khoa toàn diện, chuyên sâu, kỹ thuật cao, đủ năng lực đào tạo, chỉ đạo tuyến và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi khu vực phía Nam” – bác sĩ Thanh nhấn mạnh.

Trung tâm được trang bị hơn 18 loại thiết bị hiện đại, đồng bộ, bao gồm 12 ghế máy nha khoa, máy X-quang toàn hàm và sọ mặt, máy X-quang quanh chóp, máy phẫu thuật xương, máy phẫu thuật laser, máy cắm implant, đèn phẫu thuật nha khoa, máy theo dõi bệnh nhân. Ngoài ra, Trung tâm được trang bị các vật tư cấy ghép, dụng cụ phục hình răng chất lượng cao để khám và điều trị cho bệnh nhân.

Lãnh đạo các bệnh viện, chuyên gia tham quan Trung tâm Răng Hàm Mặt kỹ thuật cao. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

TS.BS CKII Lê Trung Chánh, Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP.HCM, nhận định Trung tâm Răng Hàm Mặt kỹ thuật cao là thành quả của sự phối hợp giữa 2 bệnh viện, dựa trên nhu cầu và thế mạnh của mỗi bên để hỗ trợ, giúp đỡ cùng nhau phát triển.

Bệnh nhân của Bệnh viện Thống Nhất đại đa số là người lớn tuổi, nhu cầu chăm sóc răng miệng là rất nhiều. Trung tâm Răng Hàm Mặt kỹ thuật cao tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân có BHYT và cả bệnh nhân điều trị theo nhu cầu với mức giá cụ thể đã được phê duyệt.

Bệnh nhân khám răng tại Trung tâm Răng Hàm Mặt kỹ thuật cao. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Hiện nhân lực quản lý và khám, điều trị là do các bác sĩ của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP.HCM đảm nhiệm. Bệnh viện Thống Nhất có một số ít bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên tham gia để tiếp nhận kỹ thuật và thay thế dần đội ngũ của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương trong tương lai.

“Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP.HCM có đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên với trình độ chuyên môn rất cao, giàu kinh nghiệm. Đội ngũ này thực hiện khám, điều trị về răng hàm mặt trong lòng của một bệnh viện đa khoa luôn luôn có các chuyên khoa sẵn sàng hỗ trợ nên có độ an toàn rất cao, nhất là đối với những bệnh nhân đa bệnh lý, lớn tuổi, già yếu” – bác sĩ Chánh nói.