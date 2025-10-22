Thêm 1 cơ sở chuyên khoa mắt chất lượng cao tại TP.HCM 22/10/2025 19:41

(PLO)- Cơ sở mới của một bệnh viện chuyên khoa mắt vừa được khánh thành, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao đạt tiêu chuẩn quốc tế tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

Ngày 22-10, Bệnh viện Mắt Quốc tế DND Sài Gòn khánh thành cơ sở mới tại TP.HCM - cơ sở thứ 4 của hệ thống trên cả nước, nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao đạt tiêu chuẩn quốc tế cho người dân TP và các tỉnh phía Nam.

Bác sĩ Nguyễn Đăng Dũng, Giám đốc Bệnh viện Mắt Quốc tế DND Sài Gòn, cho biết bệnh viện được đầu tư đồng bộ trang thiết bị y khoa hiện đại, kế thừa những ưu điểm vượt trội của Hệ thống Y tế Quốc tế DND, tiếp nối hành trình 20 năm “chăm sóc triệu ánh nhìn” từ Hà Nội – Bắc Giang – Hải Dương.

Cơ sở mới được thiết kế theo tiêu chuẩn bệnh viện quốc tế, có khả năng phục vụ hàng trăm ngàn lượt khám và điều trị mỗi năm. Bệnh viện tập trung vào các dịch vụ chuyên sâu như phẫu thuật Phaco điều trị đục thủy tinh thể, phẫu thuật khúc xạ bằng công nghệ laser hiện đại, cùng chẩn đoán – điều trị các bệnh lý đáy mắt với hệ thống thiết bị hàng đầu khu vực.

Bệnh viện đồng thời sở hữu các nền tảng laser khúc xạ và hệ thống chẩn đoán giác mạc tiên tiến nhất thế giới, giúp phẫu thuật chính xác, không tạo vạt và cá nhân hóa tối đa cho từng người bệnh.

Ngoài cơ sở vật chất hiện đại, bệnh viện quy tụ đội ngũ bác sĩ được đào tạo bài bản, có khả năng hội chẩn và trao đổi chuyên môn trong toàn hệ thống DND để mang lại hiệu quả điều trị tối ưu, an toàn.

“Với 20 năm hành trình vì đôi mắt cộng đồng, chúng tôi mong muốn nâng cao nhận thức và chăm sóc sức khỏe thị giác cho người dân khu vực phía Nam”, bác sĩ Dũng chia sẻ.