Lời hẹn cuối của Trung tá Nguyễn Đông Cánh... rồi anh đi mãi không về 10/09/2025 17:26

(PLO)- Rất đông người dân đến tiễn đưa liệt sĩ, Trung tá Nguyễn Đông Cánh, cán bộ Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk, người hy sinh vì sự bình yên của nhân dân.

Ngày 10-9, rất đông đồng đội, người dân địa phương đến tiễn đưa liệt sĩ, Trung tá Nguyễn Đông Cánh, cán bộ Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk về nơi an nghỉ cuối cùng.

Nữ cán bộ công an ôm chầm lấy người thân của liệt sĩ, Trung tá Nguyễn Đông Cánh rồi cùng khóc. Ảnh: C.A

Lúc tiễn đưa Trung tá Cánh ra nghĩa trang, trời lác đác mưa. Khóe mắt người thân, đồng đội, bà con xóm giềng đều đỏ hoe, ai nấy đều xót thương, xúc động và biết ơn trước sự hy sinh to lớn của anh vì sự bình yên cho nhân dân.

Trong tang lễ, nhiều người thân của liệt sĩ, Trung tá Nguyễn Đông Cánh khóc nấc lên. Mỗi lần như thế, đồng đội của anh vội chạy đến, ôm lấy để động viên, vỗ về và cùng khóc.

Liệt sĩ, Trung tá Nguyễn Đông Cánh. Ảnh: C.A

“Vì sự bình yên của nhân dân, vì kỷ cương, tinh thần kiên quyết đấu tranh, phòng chống tội phạm, anh Cánh đã ngã xuống. Dù không thân thích nhưng chúng tôi cùng nhau tới đây, tiễn người chiến sĩ quả cảm này một đoạn đường để bày tỏ lòng biết ơn”- một người dân tiễn đưa Trung tá Cánh chia sẻ.

Nhiều người trên mạng xã hội cũng bày tỏ sự tiếc thương, lòng biết ơn trước sự hy sinh của liệt sĩ, Trung tá Nguyễn Đông Cánh.

“Hôm nay, đọc tin tang lễ liệt sĩ, Trung tá Nguyễn Đông Cánh, tim tôi quặn thắt…Hình ảnh người cha già bên quan tài con trai, người vợ mang thai tháng thứ tám gục khóc bên di ảnh chồng khiến ai nhìn thấy cũng quặn lòng. Xin được cúi đầu tiễn biệt người chiến sĩ quả cảm” - một tài khoản viết trên mạng xã hội.

Rất đông người dân địa phương đến chia buồn cùng gia đình liệt sĩ, Trung tá Nguyễn Đông Cánh. Ảnh: C.A

Ông Lê Đông Quân, Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc, nói Trung tá Nguyễn Đông Cánh đã hy sinh vì sự bình yên của nhân dân.

Anh ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ, bỏ lại cha mẹ già, con thơ, người vợ đang mang thai; bỏ lại những lời hứa, ước nguyện dở dang chưa thực hiện được dù đó chỉ là lời hứa rất đời thường như đưa đón con đi học, đưa vợ đi sắm đồ sơ sinh, chuẩn bị chào đón thành viên mới của gia đình.

Tang lễ liệt sĩ, Trung tá Nguyễn Đông Cánh. Ảnh: C.A

“Không chỉ người thân, đồng đội mà rất đông bà con nhân dân cùng đến đây tiễn đưa liệt sĩ, Trung tá Nguyễn Đông Cánh về nơi an nghỉ cuối cùng”- giọng ông Quân nghẹn lại.

Chị Nguyễn Thị Thu Thắm, vợ Trung tá Nguyễn Đông Cánh, kể: khoảng 9 giờ 30 hôm 8-9, anh Cánh gọi điện về dặn chị nấu cơm vì có một người bạn cùng về nhà ăn cơm.

Rất đông đồng đội, người dân đến tiễn biệt liệt sĩ, Trung tá Nguyễn Đông Cánh. Ảnh: C.A

Nấu cơm xong, chị Thắm ngồi chờ chồng nhưng không thấy anh Cánh về. Chị Thắm gọi điện thoại hỏi nhiều người nhưng ai cũng giấu chuyện chồng chị đã hy sinh.

“Đến khi thấy những giọt nước mắt của mẹ chồng, tôi mới biết đã có chuyện chẳng lành đối với chồng mình”- giọng chị Thắm nghẹn lại.

Đồng đội đến tiễn biệt liệt sĩ Nguyễn Đông Cánh. Ảnh: C.A