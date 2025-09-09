Đề nghị truy tặng danh hiệu liệt sỹ đối với Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh 09/09/2025 08:55

Ngày 9-9, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết Ban Giám đốc công an tỉnh đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất hồ sơ, thủ tục đề nghị truy tặng danh hiệu liệt sỹ, truy thăng cấp bậc hàm đối với Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh, cán bộ Công an xã Xuân Lộc, đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Ảnh: Báo CAND

Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh (36 tuổi, Tổ Phó tổ trưởng Tổ phòng, chống tội phạm Công an xã Xuân Lộc) đã hy sinh hôm 8-9 khi làm nhiệm vụ.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, sáng 8-9, Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo của người dân về việc Nguyễn Văn Ty có hành vi gây thương tích đối với chị dâu là bà Nguyễn Thị Kết (36 tuổi, sống cùng nhà với Ty).

Công an xã Xuân Lộc đã thành lập tổ công tác gồm năm cán bộ, trong đó có Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh, trực tiếp xuống địa bàn để mời nghi can về trụ sở làm việc.

Nghi can Nguyễn Văn Ty. Ảnh: C.A

Khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, khi thấy tổ công tác tiếp cận gần nhà, Nguyễn Văn Ty tẩu thoát về khu vực rừng keo thuộc thôn 4, xã Xuân Lộc.

Trong quá trình truy đuổi, Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh đã bị Nguyễn Văn Ty rút dao chống trả, đâm nhiều nhát vào người và hy sinh.

Đến khoảng 12 giờ 40, lực lượng công an đã bắt giữ Nguyễn Văn Ty tại nhà riêng thuộc thôn 4, xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk. Tại Cơ quan Công an, bước đầu nghi can Ty đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.