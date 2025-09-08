Kẻ sát hại Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh bị bắt khi cố thủ trong phòng tắm 08/09/2025 18:17

(PLO)- Sau khi sát hại Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh, nghi phạm về nhà cố thủ trong phòng tắm và bị công an bắt giữ.

Chiều 8-9, trao đổi với PLO, Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận công an đã dùng biện pháp mạnh để khống chế, bắt giữ nghi can Nguyễn Văn Ty (29 tuổi, ngụ xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk).

Khu vực Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh hy sinh. Ảnh: N.D

“Sau khi gây án, nghi can về nhà cố thủ trong phòng tắm. Chúng tôi đã sử dụng biện pháp mạnh để bắt giữ”- Đại tá Tuấn thông tin.

Nguyễn Văn Ty là nghi can đã dùng dao chống trả, sát hại Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh, Công an xã Xuân Lộc, vào sáng 8-9.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, sáng 8-9, Công an xã Xuân Lộc nhận được thông tin Nguyễn Văn Ty có hành vi gây thương tích đối với chị dâu.

Lãnh đạo Công an xã Xuân Lộc đã phân công Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh cùng bốn cán bộ khác triệu tập Ty về trụ sở để làm rõ vụ việc.

Khi phát hiện công an đến gần nhà, Ty bỏ trốn về khu vực rừng keo thuộc thôn 4, xã Xuân Lộc. Trong lúc truy đuổi, Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh đã bị nghi can chống trả, hy sinh.

Đến khoảng 12 giờ 40, công an đã bắt giữ Ty tại nhà riêng thuộc thôn 4, xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk. Tại cơ quan công an, bước đầu Ty đã khai nhận hành vi phạm tội của mình