Công an Đắk Lắk kêu gọi cán bộ, chiến sĩ học tập theo gương anh dũng của Trung tá Nguyễn Đông Cánh 10/09/2025 11:47

Ngày 10-9, Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, có thư kêu gọi công an các đơn vị, xã, phường học tập, noi gương tấm gương anh dũng trong đấu tranh, phòng chống tội phạm của Trung tá Nguyễn Đông Cánh, cán bộ Công an xã Xuân Lộc, người đã anh dũng hy sinh hôm 8-9 khi làm nhiệm vụ.

Trung tá Nguyễn Đông Cánh hy sinh khi làm nhiệm vụ. Ảnh: Báo CAND

Thư viết: Hòa bình không phải là điểm dừng cho sứ mệnh của người lính mà là khởi đầu cho những trách nhiệm mới, âm thầm nhưng đầy cam go, thử thách. Khi tiếng bom đạn đã lùi vào quá khứ, người lính vẫn tiếp tục cuộc chiến khác, một cuộc chiến không kém phần khắc nghiệt.

Người lính phải đối mặt với những nhiệm vụ tưởng chừng như bình thường: huấn luyện, diễn tập, cứu hộ cứu nạn, đấu tranh phòng, chống tội phạm....nhưng tất cả đều tiềm ẩn nguy hiểm, thậm chí là chia ly, mất mát, đau thương.

Với người lính, hòa bình không phải là sự nghỉ ngơi mà là lời nhắc nhở về sứ mệnh bảo vệ đất nước, bảo vệ từng nhịp sống bình yên. Khi đất nước không còn tiếng súng, không còn khói lửa của chiến tranh, sứ mệnh của người lính cũng chẳng nhẹ nhàng hơn. Những chiến sĩ vẫn đang ngày đêm âm thầm chiến đấu, hy sinh để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

“Hôm nay, chúng ta đau thương trước sự hy sinh của đồng chí Trung tá Nguyễn Đông Cánh, cán bộ Công an xã Xuân Lộc, Công an tỉnh Đắk Lắk, trong đấu tranh với tội phạm. Đồng chí hy sinh mang theo nhiều ước mơ, hoài bão tuổi trẻ, quyết tâm giữ trọn lời thề “nguyện hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân”, tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam”- thư của Giám đốc Công an Đắk Lắk viết.

Học tập, noi gương chiến đấu dũng cảm, hy sinh quên mình của Trung tá Nguyễn Đông Cánh, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo công an các đơn vị, công an xã, phường, Ban Thanh niên, Ban Phụ nữ, Ban Công đoàn Công an tỉnh tổ chức sinh hoạt chính trị, phát động phong trào học tập tấm gương dũng cảm hy sinh của Trung tá Nguyễn Đông Cánh trong toàn thể cán bộ, chiến sĩ, hội viên, đoàn viên.

Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk (bìa trái) chia buồn, động viên thân nhân Trung tá Nguyễn Đông Cánh

Tăng cường giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng; kịp thời thông tin, tuyên truyền, định hướng và ổn định tư tưởng dư luận trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ. Tiếp tục phát hiện, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt để bồi dưỡng, nhân rộng trong lực lượng công an toàn tỉnh.

Mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên phát huy truyền thống anh hùng cách mạng của lực lượng Công an nhân dân, kiên quyết đấu tranh phòng, chống suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; ngăn chặn các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; nêu cao tinh thần cống hiến, chiến đấu và phục vụ chiến đấu, xây dựng ý chí, bản lĩnh vững vàng, không quản ngại khó khăn, gian khổ, dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được khoan nhượng với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ nghiêm kỷ cương phép nước, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Trong thư, Thiếu tướng Phan Thanh Tám yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tiếp tục tuyên truyền, vận động, kêu gọi các tổ chức chính trị- xã hội và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát hiện, đấu tranh, tố giác các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần ủng hộ, giúp đỡ lực lượng công an hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Với tinh thần “biến đau thương thành hành động cách mạng”, Thiếu tướng Phan Thanh Tám kêu gọi toàn lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đoàn kết, giữ vững bản lĩnh chính trị, sẵn sàng “đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì” mà Đảng và ngành giao phó.

Trước mắt là tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 hướng tới Đại hội XIV của Đảng, các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, của ngành; hoàn thành các nội dung về thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy trong Công an nhân dân.