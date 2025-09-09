Khởi tố, bắt tạm giam kẻ sát hại Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh 09/09/2025 11:38

Ngày 9-9, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối với Nguyễn Văn Ty (29 tuổi, ngụ xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

Ty là người dùng dao sát hại Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh, cán bộ Công an xã Xuân Lộc, khiến Thiếu tá Cánh hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Nguyễn Văn Ty tại cơ quan công an. Ảnh: S.Đ

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, sáng 8-9, Công an xã Xuân Lộc nhận được tin báo của người dân việc Nguyễn Văn Ty có hành vi cố ý gây thương tích đối với chị dâu là bà Nguyễn Thị Kết (36 tuổi).

Công an xã Xuân Lộc thành lập tổ công tác gồm năm cán bộ, chiến sĩ đến mời Ty về trụ sở công an làm việc. Khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, khi thấy tổ công tác tiếp cận gần nhà, Ty chạy trốn tại khu vực rừng keo ở thôn 4, xã Xuân Lộc.

Quá trình truy đuổi, Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh bị Ty rút dao chống trả, đâm nhiều nhát vào người làm Thiếu tá Cánh hy sinh.

Đến 12 giờ 40 cùng ngày, Ty cầm dao cố thủ trong phòng tắm tại nhà riêng thì bị công an bắt giữ. Bước đầu, Ty khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Thiếu tá Cánh hy sinh, bỏ lại vợ đang mang thai và con trai mới 3 tuổi.