Video công an vây bắt nghi can sát hại Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh 08/09/2025 19:19

(PLO)- Lực lượng công an dùng hơi cay, bắn đạn cao su để trấn áp, bắt giữ nghi can sát hại Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh ở Đắk Lắk.

Chiều 8-9, trao đổi với PLO, Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, cho hay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Ty (29 tuổi, ngụ xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk) để phục vụ điều tra. Ty là nghi can sát hại Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh.

Nguyễn Văn Ty, nghi can đã sát hại Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh, sau khi bị bắt giữ. Ảnh: C.A

Theo Đại tá Tuấn, nghi can này cố thủ trong phòng tắm tại nhà riêng nên công an phải sử dụng biện pháp mạnh để bắt giữ.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, sáng 8-9, Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk nhận tin báo của người dân việc Nguyễn Văn Ty có hành vi gây thương tích đối với chị dâu là bà Nguyễn Thị Kết (36 tuổi, sống cùng nhà với Ty) tối 7-9.

Công an xã Xuân Lộc lập tổ công tác gồm năm cán bộ, chiến sĩ; trong đó có Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh, trực tiếp đến mời Nguyễn Văn Ty về trụ sở công an để làm việc.

Khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, khi thấy tổ công tác tiếp cận gần nhà, Nguyễn Văn Ty chạy đến khu vực rừng keo thuộc thôn 4, xã Xuân Lộc lẩn trốn.

Trong quá trình truy đuổi, Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh bị Nguyễn Văn Ty rút dao chống trả, đâm nhiều nhát vào người làm Thiếu tá Cánh hy sinh.

Đến khoảng 12 giờ 40 cùng ngày, lực lượng công an bắt giữ Nguyễn Văn Ty tại nhà riêng ở thôn 4. Bước đầu, Ty đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.