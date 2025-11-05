Niềm tin số và việc người Việt chi gần 4 tỉ USD mua sắm online quý III-2025 05/11/2025 09:47

(PLO)- Kinh tế số đòi hỏi niềm tin số; cả người mua, người bán và nền tảng thương mại điện tử đều cần hành xử có trách nhiệm, ý thức rõ ràng quyền và trách nhiệm của mình.

Nhìn vào con số gần 4 tỉ USD mà người Việt chi tiêu trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT) trong quý III-2025, có thể thấy sức mua trực tuyến đang tăng trưởng mạnh mẽ. Việc gần 989 triệu sản phẩm được bán ra trong ba tháng cho thấy TMĐT không chỉ là xu hướng mà đã trở thành một phần thiết yếu của đời sống hiện đại.

Người Việt chi mạnh tiền cho mua sắm online. Ảnh: THU HÀ

Thống kê của Metric.vn cho thấy, dù chỉ chiếm 2,64% tổng số shop, nhưng các shop mall lại đóng góp tới 35,7% doanh số. Điều này phản ánh rõ sự thay đổi trong tâm lý người tiêu dùng: không còn chạy theo giá rẻ, mà ưu tiên chất lượng và uy tín.

Đây là tín hiệu tích cực, bởi suốt một thời gian dài, thị trường TMĐT Việt Nam bị bủa vây bởi hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Người mua từng bị mê hoặc bởi những mức giá rẻ như cho, để rồi thất vọng khi nhận về sản phẩm không như kỳ vọng. Việc các sàn như Shopee, Lazada hay TikTok Shop đầu tư mạnh vào gian hàng chính hãng, siết chặt điều kiện đăng ký và cam kết phân phối chuẩn gốc là hướng đi vừa bảo vệ người tiêu dùng, vừa giúp TMĐT Việt phát triển bền vững.

Đáng chú ý, sự bứt phá của TikTok Shop với mức tăng trưởng 115% doanh số shop mall cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng lớn của hình thức mua sắm qua livestream, nơi người bán, người mua tương tác trực tiếp, tạo niềm tin tức thì. Dù vậy, không ít trường hợp người tiêu dùng vẫn bị dắt mũi bởi chiêu trò quảng cáo quá đà. Điều đó nhắc chúng ta rằng, mua sắm online cần tỉnh táo, dù công nghệ có thay đổi nhanh đến đâu.

Một điểm đáng suy ngẫm khác là giá trị trung bình mỗi sản phẩm đã tăng 26%, đạt khoảng 105.000 đồng. Đây là dấu hiệu cho thấy người Việt sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn, đặc biệt trong các lĩnh vực làm đẹp, nhà cửa, đời sống và công nghệ. Song song, các thương hiệu lớn như Apple, Samsung hay TopGia liên tục dẫn đầu doanh số cho thấy niềm tin vào sản phẩm có thương hiệu vẫn chiếm ưu thế.

Nhưng mạnh tay chi tiêu cũng cần đi cùng mạnh tay bảo vệ quyền lợi. Khi lượng giao dịch tăng cao, rủi ro về bảo mật thông tin cá nhân, gian lận thanh toán, hàng kém chất lượng hay chính sách đổi trả phức tạp cũng theo đó mà tăng. Người tiêu dùng nên chọn các gian hàng uy tín, đọc kỹ đánh giá, lưu lại hóa đơn điện tử và tận dụng các kênh khiếu nại chính thức khi cần thiết.

Về phía quản lý Nhà nước, một trong những chính sách quan trọng nhất đang được thúc đẩy là yêu cầu định danh người bán (có thể qua VNeID). Điều này giúp cơ quan chức năng dễ dàng truy xuất và xử lý vi phạm.

​Các quy định mới đang được xây dựng theo hướng tăng trách nhiệm của sàn TMĐT, buộc sàn TMĐT chịu trách nhiệm về những gì diễn ra trên nền tảng của mình; siết chặt trách nhiệm của cả những người nổi tiếng (KOLs/Influencers) khi quảng cáo sản phẩm, tránh thổi phồng sai sự thật...

Kinh tế số đòi hỏi niềm tin số. Cả người mua, người bán và nền tảng TMĐT đều cần hành xử có trách nhiệm, ý thức rõ ràng quyền và trách nhiệm của mình. Người bán hay sàn TMĐT cần sự rõ ràng, minh bạch để giữ chân người tiêu dùng. Còn người mua phải luôn tỉnh táo trong mỗi cú click thêm vào giỏ hàng để có thể tận hưởng những lợi ích của việc mua sắm an toàn.