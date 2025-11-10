Danh sách bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM hỗ trợ đồng bào miền Trung bị thiên tai

Ngày 30-10, Báo Pháp Luật TP.HCM phát động lời kêu gọi quyên góp, hướng về đồng bào vùng thiên tai nhằm kịp thời chung tay hỗ trợ người dân các tỉnh miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề do bão lũ. Lời kêu gọi đã nhận được sự hưởng ứng, sẻ chia của đông đảo bạn đọc, cùng nhiều tấm lòng hướng về vùng tâm bão.
Tính đến 15 giờ ngày 10-11, báo Pháp Luật TP.HCM đã nhận về gần 350 triệu đồng từ quý bạn đọc. Mong rằng với tấm lòng thơm thảo, “một nắm khi đói bằng một gói khi no” sẽ phần nào xoa dịu những nỗi đau, bù đắp mất mát và sớm đưa cuộc sống bà con vùng bão, lũ trở lại bình thường, khôi phục sản xuất.
Chúng tôi xin đăng tải đầy đủ chi tiết từng bạn đọc hỗ trợ đồng bào miền Trung bị thiên tai (tính từ ngày 30-10 đến ngày 10-11):
|NGÀY
|SỐ TIỀN
|ĐƠN VỊ TIỀN
|HÀNG HÓA
|NỘI DUNG
|13/10/2025
|20.000.000
|VND
|Ông Lê Hoài Ngọc (tỉnh Gia Lai) và những
người bạn
|30/10/2025
|200.000
|VND
|Ung ho dong bao Mien Trung-301025-19:36:42
156277
|30/10/2025
|1.000.000
|VND
|MB(792945)(ung ho dong bao bao lut)
|31/10/2025
|200.000
|VND
|QR - Ung ho dong bao Mien Trung
|31/10/2025
|200.000
|VND
|411818-Ung ho dong bao Mien Trung FT25304981399449;MCC;20251031085022;
19033942504019;970407
|31/10/2025
|500.000
|VND
|Ung ho dong bao Mien Trung Ls Dang Truong
Thanh
|31/10/2025
|5.000.000
|VND
|Ung ho dong bao Mien Trung-311025-10:00:05
846419
|31/10/2025
|1.000.000
|VND
|Mai Duc An Ung ho dong bao Mien Trung
|31/10/2025
|5.000.000
|VND
|NGUYEN THANH KHA CHUYEN KHOAN
UNG HO LU LUT
MIEN TRUNG - PLO-311025-10:46:59 931167
|31/10/2025
|99.999
|VND
|MBVCB.11523110149.697959.Ung ho dong
bao Mien Trung.CT tu 0371003868686
LE THANH BINH toi 1607201005173
Bao Phap Luat TP.HCM tai AGRIBANK
|31/10/2025
|200.000
|VND
|UNG HO DONG BAO MIEN TRUNG
|31/10/2025
|200.000
|VND
|MB(185524)(Ung ho dong bao Mien Trung)
|31/10/2025
|1.000.000
|VND
|Ung ho dong bao Mien Trung
|31/10/2025
|200.000
|VND
|QR - Ung ho dong bao Mien Trung
|31/10/2025
|20.000
|VND
|105709545846-Ung ho mien Trung bi lu lut-
CHUYEN TIEN-OQCH0003KccV-MOMO
105709545846MOMO
|31/10/2025
|50.000
|VND
|418886-Ung ho dong bao Mien Trung FT25304528031006;MCC;20251031132755;
19037107402014;970407
|31/10/2025
|200.000
|VND
|UNG HO DONG BAO MIEN TRUNG
|31/10/2025
|200.000
|VND
|HOANG DINH MY Chuyen tien ung ho Dong
Bao lu lut
|31/10/2025
|300.000
|VND
|MB(360592)(Ung ho dong bao Mien Trung)
|31/10/2025
|3.000.000
|VND
|ung ho dong bao mien trung
|31/10/2025
|1.000.000
|VND
|VU DUY PHUONG yen bai ung ho lu lut Mien
Trung
|31/10/2025
|100.000
|VND
|MBVCB.11526953383.193632.Ung ho dong
bao Mien Trung.CT tu 1015021294 DAU
NGOC KHANH toi 1607201005173 Bao Phap
Luat TP.HCM tai AGRIBANK
|31/10/2025
|1.000.000
|VND
|MBVCB.11528157321.004362.TRAN THI
NGOC HIEP - ung ho mien trung bi lu lut.
CT tu 0071002482997 TRAN THI NGOC
HIEP toi 1607201005173 Bao Phap Luat
TP.HCM tai AGRIBANK
|31/10/2025
|300.000
|VND
|Ung ho dong bao Mien Trung
|31/10/2025
|200.000
|VND
|MBVCB.11528694150.362600.Ung ho dong
bao Mien Trung.CT tu 1015406999 HA QUE
TIEN toi 1607201005173 Bao Phap Luat
TP.HCM tai AGRIBANK
|1/11/2025
|200.000
|VND
|Ung ho dong bao Mien Trung-011125-
08:14:12 497393
|1/11/2025
|200.000
|VND
|MB(958647)(Ung ho dong bao Mien Trung)
|1/11/2025
|30.000
|VND
|MB(959660)(Ung ho dong bao Mien Trung)
|1/11/2025
|1.000.000
|VND
|1000A11607 - 106151-Ung ho dong bao Mien Trung;MCC;20251031215852;119350239;
970432
|1/11/2025
|300.000
|VND
|QR - Ung ho dong bao Mien Trung
|1/11/2025
|1.000.000
|VND
|MB(043143)(Ung ho dong bao Mien Trung)
|1/11/2025
|1.000.000
|VND
|MB(041237)(Ung ho dong bao Mien Trung)
|1/11/2025
|2.000.000
|VND
|105826379052-Ung ho dong bao Mien Trung
-CHUYEN TIEN-OQCH0003MWi8-MOMO
105826379052MOMO
|1/11/2025
|30.000
|VND
|MB(258165)(Ung ho dong bao Mien Trung)
|1/11/2025
|100.000
|VND
|MB(271065)(Ung ho dong bao Mien Trung)
|1/11/2025
|500.000
|VND
|GUI DEN DONG BAO MIEN TRUNG QUY
MEN
|1/11/2025
|500.000
|VND
|HO HOANG HUNG Chuyen tien UNG HO
DONG BAO MIEN TRUNG BI LU LUT
|1/11/2025
|100.000
|VND
|MBVCB.11540068967.967845.Ung ho dong
bao Mien Trung.CT tu 1026749773 PHAM
HUNG CUONG toi 1607201005173 Bao Phap
Luat TP.HCM tai AGRIBANK
|1/11/2025
|50.000.000
|VND
|CSPM, CSTV DONG GOP VOI BAO UNG HO
MIEN TRUNG BI LU LUT
|2/11/2025
|500.000
|VND
|UNG HO DONG BAO MIEN TRUNG-021125-
10:40:49 467696
|2/11/2025
|300.000
|VND
|048958-Nguyen Van Hong ung ho Mien Trung
chiu lu lut;MCC;20251102113128;
608704060089715;970441
|2/11/2025
|100.000
|VND
|LY DANG DUY BAO chuyen tien
|3/11/2025
|500.000
|VND
|MB(517574)(Ung ho dong bao Mien Trung)
|3/11/2025
|50.000
|VND
|667918-Ung ho dong bao Mien Trung FT25307783590550;MCC;20251103073655
;19028000318011;970407
|3/11/2025
|200.000
|VND
|871331-Ung ho dong bao Mien Trung FT25307363757275;MCC;20251103073716;
19035986432018;970407
|3/11/2025
|200.000
|VND
|MB(518835)(Ung ho dong bao Mien Trung)
|3/11/2025
|100.000
|VND
|MB(518290)(Ung ho dong bao Mien Trung)
|3/11/2025
|500.000
|VND
|MB(518308)(Ung ho dong bao Mien Trung)
|3/11/2025
|100.000
|VND
|MB(518320)(Ung ho dong bao Mien Trung)
|3/11/2025
|50.000
|VND
|MB(518336)(Ung ho dong bao Mien Trung)
|3/11/2025
|100.000
|VND
|Ung ho dong bao Mien Trung
|3/11/2025
|50.000
|VND
|MB(518428)(Ung ho dong bao Mien Trung)
|3/11/2025
|100.000
|VND
|MB(518613)(Ung ho dong bao Mien Trung)
|3/11/2025
|100.000
|VND
|113777-Ung ho dong bao Mien Trung FT25307320405017;MCC;20251103073753;
19030728134019;970407
|3/11/2025
|100.000
|VND
|Ung ho dong bao Mien Trung
|3/11/2025
|500.000
|VND
|MB(520054)(Ung ho dong bao Mien Trung)
|3/11/2025
|100.000
|VND
|MB(520128)(Ung ho dong bao Mien Trung)
|3/11/2025
|500.000
|VND
|MB(519516)(Ung ho dong bao Mien Trung)
|3/11/2025
|400.000
|VND
|042081-Ung ho dong bao Mien Trung FT25307930113741;MCC;20251103074021;
19036670873019;970407
|3/11/2025
|200.000
|VND
|MB(523714)(Ung ho dong bao Mien Trung)
|3/11/2025
|100.000
|VND
|Ung ho dong bao Mien Trung-031125-
07:41:28 868978
|3/11/2025
|1.000.000
|VND
|MBVCB.11559296331.848567.Ung ho dong
bao Mien Trung.CT tu 9909958058 VO THI
THANH MAI toi 1607201005173 Bao Phap
Luat TP.HCM tai AGRIBANK
|3/11/2025
|1.000.000
|VND
|MBVCB.11559340836.881430.Ung ho dong
bao Mien Trung.CT tu 0071000874883 TRUC
NGHI KHANH toi 1607201005173 Bao Phap
Luat TP.HCM tai AGRIBANK
|3/11/2025
|100.000
|VND
|MB(531694)(Ung ho dong bao Mien Trung)
|3/11/2025
|100.000
|VND
|UNG HO DONG BAO MIEN TRUNG
|3/11/2025
|3.000.000
|VND
|CONG TY LUAT TAM GIA NGUYEN - UNG
HO DONG BAO MIEN TRUNG NAM 2025
|3/11/2025
|1.000.000
|VND
|481067-Ung ho dong bao Mien Trung FT25307355840008;MCC;20251103110607;
19030471141019;970407
|3/11/2025
|1.000.000
|VND
|106048865705 0902200774 Ung ho dong bao
Mien Trung
|3/11/2025
|1.0000.000
|VND
|IB NGUYEN DUC CHAU CHUYEN KHOAN
UNG HO LU LUT MIEN TRUNG
|3/11/2025
|500.000
|VND
|215904-Ung ho dong bao Mien Trung;MCC;20251103160213
;609704060065374;970441
|3/11/2025
|20.000.000
|VND
|MB(137080)(cong ty FINVIET ung ho dong
bao mien Trung)
|4/11/2025
|500.000
|VND
|Ung ho dong bao Mien Trung
|4/11/2025
|Hơn 100.000.000
|VND
|6 tấn rau củ, 10 tấn gạo và các nhu yếu phẩm khác
|Bạn đọc tại tỉnh Lâm Đồng (Anh Phan Anh
Dũng, Giám đốc Công ty TNHH SX-TM, ông
Vạn Ngộ, chùa Hải Đức, bếp ăn 0 đồng,
Nhóm Hạt Giống Yêu Thương Đức Trọng,
Hội đồng hương Huế tại Lâm Đồng,
CLB Thiện Tâm, nhóm yêu thương Lâm Hà
và hàng chục bà con tiểu thương, nông dân
vùng rau Đức Trọng, Lâm Hà)
|4/11/2025
|200.000
|VND
|MBVCB.11573974130.401559.NGUYEN THI NGUYEN chuyen tien ung ho bao lu mien
trung.CT tu 0111000233705 NGUYEN THI
NGUYEN toi 1607201005173 Bao Phap Luat TP.HCM tai AGRIBANK
|4/11/2025
|200.000
|VND
|MB(869606)(Ung ho dong bao Mien Trung)
|4/11/2025
|1.000.000
|VND
|MBVCB.11575237540.216578.TRAN TRONG
TUAN chuyen tien ung ho dong bao mien
Trung.CT tu 9979296868 TRAN TRONG
TUAN toi 1607201005173 Bao Phap Luat
TP.HCM tai AGRIBANK
|5/11/2025
|1.000.000
|VND
|DANG XUAN PHUC CHUYEN TIEN
|5/11/2025
|29.000.000
|VND
|HDH Hue tai Vung Tau ung ho ba con TP Hue
|6/11/2025
|100.000
|VND
|Ung ho dong bao Mien Trung-061125-08:31:38 644202
|6/11/2025
|5.000.000
|VND
|QR - TRAN THI NGUYEN AN chuyen tien
|7/11/2025
|100.000
|VND
|Ung ho dong bao Mien Trung
|7/11/2025
|500.000
|VND
|1000A01607 - 476890-IBFT Nguyen Thi
Nhu Y Ung ho dong bao Mien Trung;MCC;20251106235004;070078766571
;970403
|7/11/2025
|500.000
|VND
|1000A61607 - 517006-IBFT Huynh Tho
Ung ho dong bao Mien Trung;MCC;20251106233840;070078766571
;970403
|7/11/2025
|300.000
|VND
|Ung ho dong bao Mien Trung-071125-08:21:58 469847
|7/11/2024
|200.000
|VND
|MB(395205)(NGUYEN THI QUYEN ung ho dong bao lu lut)
|7/11/2023
|100.000
|VND
|106522312593 0942100476 Ung ho dong bao Mien Trung
|7/11/2022
|100.000
|VND
|MBVCB.11621243643.752649.Ung ho dong bao Mien Trung.CT tu 0021000559988 TRUONG MY HANH toi 1607201005173 Bao Phap Luat TP.HCM tai AGRIBANK
|7/11/2021
|1.000.000
|VND
|MBVCB.11623505624.105725.Ung ho dong bao Mien Trung.CT tu 1048520338 NGUYEN THI KIEU THI toi 1607201005173 Bao Phap Luat TP.HCM tai AGRIBANK
|8/11/2025
|1.500.000
|VND
|MBVCB.11631874791.357728.Ung ho dong bao Mien Trung.CT tu 1048520338 NGUYEN THI KIEU THI toi 1607201005173 Bao Phap Luat TP.HCM tai AGRIBANK
|10/11/2025
|10.000.000
|VND
|Ung ho dong bao Mien Trung-101125-11:50:36 252655
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật số tiền quý bạn đọc thông qua Báo Pháp Luật TP.HCM hỗ trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
Bạn đọc có thể chung tay hỗ trợ qua chương trình “Thương lắm miền Trung ơi” do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức thông qua số tài khoản: 1607201005173, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank)- Chi nhánh Phan Đình Phùng, TP.HCM; hoặc quét mã QR sau: