Danh sách bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM hỗ trợ đồng bào miền Trung bị thiên tai 10/11/2025 16:03

(PLO)- Báo Pháp Luật TP.HCM đăng tải đầy đủ chi tiết từng bạn đọc hỗ trợ đồng bào miền Trung bị thiên tai thông qua Báo từ ngày 30-10 đến ngày 10-11.

Ngày 30-10, Báo Pháp Luật TP.HCM phát động lời kêu gọi quyên góp, hướng về đồng bào vùng thiên tai nhằm kịp thời chung tay hỗ trợ người dân các tỉnh miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề do bão lũ. Lời kêu gọi đã nhận được sự hưởng ứng, sẻ chia của đông đảo bạn đọc, cùng nhiều tấm lòng hướng về vùng tâm bão.

Tính đến 15 giờ ngày 10-11, báo Pháp Luật TP.HCM đã nhận về gần 350 triệu đồng từ quý bạn đọc. Mong rằng với tấm lòng thơm thảo, “một nắm khi đói bằng một gói khi no” sẽ phần nào xoa dịu những nỗi đau, bù đắp mất mát và sớm đưa cuộc sống bà con vùng bão, lũ trở lại bình thường, khôi phục sản xuất.

Chúng tôi xin đăng tải đầy đủ chi tiết từng bạn đọc hỗ trợ đồng bào miền Trung bị thiên tai (tính từ ngày 30-10 đến ngày 10-11):

NGÀY SỐ TIỀN ĐƠN VỊ TIỀN HÀNG HÓA NỘI DUNG 13/10/2025 20.000.000 VND Ông Lê Hoài Ngọc (tỉnh Gia Lai) và những

người bạn 30/10/2025 200.000 VND Ung ho dong bao Mien Trung-301025-19:36:42

156277 30/10/2025 1.000.000 VND MB(792945)(ung ho dong bao bao lut) 31/10/2025 200.000 VND QR - Ung ho dong bao Mien Trung 31/10/2025 200.000 VND 411818-Ung ho dong bao Mien Trung FT25304981399449;MCC;20251031085022;

19033942504019;970407 31/10/2025 500.000 VND Ung ho dong bao Mien Trung Ls Dang Truong

Thanh 31/10/2025 5.000.000 VND Ung ho dong bao Mien Trung-311025-10:00:05

846419 31/10/2025 1.000.000 VND Mai Duc An Ung ho dong bao Mien Trung 31/10/2025 5.000.000 VND NGUYEN THANH KHA CHUYEN KHOAN

UNG HO LU LUT

MIEN TRUNG - PLO-311025-10:46:59 931167 31/10/2025 99.999 VND MBVCB.11523110149.697959.Ung ho dong

bao Mien Trung.CT tu 0371003868686

LE THANH BINH toi 1607201005173

Bao Phap Luat TP.HCM tai AGRIBANK 31/10/2025 200.000 VND UNG HO DONG BAO MIEN TRUNG 31/10/2025 200.000 VND MB(185524)(Ung ho dong bao Mien Trung) 31/10/2025 1.000.000 VND Ung ho dong bao Mien Trung 31/10/2025 200.000 VND QR - Ung ho dong bao Mien Trung 31/10/2025 20.000 VND 105709545846-Ung ho mien Trung bi lu lut-

CHUYEN TIEN-OQCH0003KccV-MOMO

105709545846MOMO 31/10/2025 50.000 VND 418886-Ung ho dong bao Mien Trung FT25304528031006;MCC;20251031132755;

19037107402014;970407 31/10/2025 200.000 VND UNG HO DONG BAO MIEN TRUNG 31/10/2025 200.000 VND HOANG DINH MY Chuyen tien ung ho Dong

Bao lu lut 31/10/2025 300.000 VND MB(360592)(Ung ho dong bao Mien Trung) 31/10/2025 3.000.000 VND ung ho dong bao mien trung 31/10/2025 1.000.000 VND VU DUY PHUONG yen bai ung ho lu lut Mien

Trung 31/10/2025 100.000 VND MBVCB.11526953383.193632.Ung ho dong

bao Mien Trung.CT tu 1015021294 DAU

NGOC KHANH toi 1607201005173 Bao Phap

Luat TP.HCM tai AGRIBANK 31/10/2025 1.000.000 VND MBVCB.11528157321.004362.TRAN THI

NGOC HIEP - ung ho mien trung bi lu lut.

CT tu 0071002482997 TRAN THI NGOC

HIEP toi 1607201005173 Bao Phap Luat

TP.HCM tai AGRIBANK 31/10/2025 300.000 VND Ung ho dong bao Mien Trung 31/10/2025 200.000 VND MBVCB.11528694150.362600.Ung ho dong

bao Mien Trung.CT tu 1015406999 HA QUE

TIEN toi 1607201005173 Bao Phap Luat

TP.HCM tai AGRIBANK 1/11/2025 200.000 VND Ung ho dong bao Mien Trung-011125-

08:14:12 497393 1/11/2025 200.000 VND MB(958647)(Ung ho dong bao Mien Trung) 1/11/2025 30.000 VND MB(959660)(Ung ho dong bao Mien Trung) 1/11/2025 1.000.000 VND 1000A11607 - 106151-Ung ho dong bao Mien Trung;MCC;20251031215852;119350239;

970432 1/11/2025 300.000 VND QR - Ung ho dong bao Mien Trung 1/11/2025 1.000.000 VND MB(043143)(Ung ho dong bao Mien Trung) 1/11/2025 1.000.000 VND MB(041237)(Ung ho dong bao Mien Trung) 1/11/2025 2.000.000 VND 105826379052-Ung ho dong bao Mien Trung

-CHUYEN TIEN-OQCH0003MWi8-MOMO

105826379052MOMO 1/11/2025 30.000 VND MB(258165)(Ung ho dong bao Mien Trung) 1/11/2025 100.000 VND MB(271065)(Ung ho dong bao Mien Trung) 1/11/2025 500.000 VND GUI DEN DONG BAO MIEN TRUNG QUY

MEN 1/11/2025 500.000 VND HO HOANG HUNG Chuyen tien UNG HO

DONG BAO MIEN TRUNG BI LU LUT 1/11/2025 100.000 VND MBVCB.11540068967.967845.Ung ho dong

bao Mien Trung.CT tu 1026749773 PHAM

HUNG CUONG toi 1607201005173 Bao Phap

Luat TP.HCM tai AGRIBANK 1/11/2025 50.000.000 VND CSPM, CSTV DONG GOP VOI BAO UNG HO

MIEN TRUNG BI LU LUT 2/11/2025 500.000 VND UNG HO DONG BAO MIEN TRUNG-021125-

10:40:49 467696 2/11/2025 300.000 VND 048958-Nguyen Van Hong ung ho Mien Trung

chiu lu lut;MCC;20251102113128;

608704060089715;970441 2/11/2025 100.000 VND LY DANG DUY BAO chuyen tien 3/11/2025 500.000 VND MB(517574)(Ung ho dong bao Mien Trung) 3/11/2025 50.000 VND 667918-Ung ho dong bao Mien Trung FT25307783590550;MCC;20251103073655

;19028000318011;970407 3/11/2025 200.000 VND 871331-Ung ho dong bao Mien Trung FT25307363757275;MCC;20251103073716;

19035986432018;970407 3/11/2025 200.000 VND MB(518835)(Ung ho dong bao Mien Trung) 3/11/2025 100.000 VND MB(518290)(Ung ho dong bao Mien Trung) 3/11/2025 500.000 VND MB(518308)(Ung ho dong bao Mien Trung) 3/11/2025 100.000 VND MB(518320)(Ung ho dong bao Mien Trung) 3/11/2025 50.000 VND MB(518336)(Ung ho dong bao Mien Trung) 3/11/2025 100.000 VND Ung ho dong bao Mien Trung 3/11/2025 50.000 VND MB(518428)(Ung ho dong bao Mien Trung) 3/11/2025 100.000 VND MB(518613)(Ung ho dong bao Mien Trung) 3/11/2025 100.000 VND 113777-Ung ho dong bao Mien Trung FT25307320405017;MCC;20251103073753;

19030728134019;970407 3/11/2025 100.000 VND Ung ho dong bao Mien Trung 3/11/2025 500.000 VND MB(520054)(Ung ho dong bao Mien Trung) 3/11/2025 100.000 VND MB(520128)(Ung ho dong bao Mien Trung) 3/11/2025 500.000 VND MB(519516)(Ung ho dong bao Mien Trung) 3/11/2025 400.000 VND 042081-Ung ho dong bao Mien Trung FT25307930113741;MCC;20251103074021;

19036670873019;970407 3/11/2025 200.000 VND MB(523714)(Ung ho dong bao Mien Trung) 3/11/2025 100.000 VND Ung ho dong bao Mien Trung-031125-

07:41:28 868978 3/11/2025 1.000.000 VND MBVCB.11559296331.848567.Ung ho dong

bao Mien Trung.CT tu 9909958058 VO THI

THANH MAI toi 1607201005173 Bao Phap

Luat TP.HCM tai AGRIBANK 3/11/2025 1.000.000 VND MBVCB.11559340836.881430.Ung ho dong

bao Mien Trung.CT tu 0071000874883 TRUC

NGHI KHANH toi 1607201005173 Bao Phap

Luat TP.HCM tai AGRIBANK 3/11/2025 100.000 VND MB(531694)(Ung ho dong bao Mien Trung) 3/11/2025 100.000 VND UNG HO DONG BAO MIEN TRUNG 3/11/2025 3.000.000 VND CONG TY LUAT TAM GIA NGUYEN - UNG

HO DONG BAO MIEN TRUNG NAM 2025 3/11/2025 1.000.000 VND 481067-Ung ho dong bao Mien Trung FT25307355840008;MCC;20251103110607;

19030471141019;970407 3/11/2025 1.000.000 VND 106048865705 0902200774 Ung ho dong bao

Mien Trung 3/11/2025 1.0000.000 VND IB NGUYEN DUC CHAU CHUYEN KHOAN

UNG HO LU LUT MIEN TRUNG 3/11/2025 500.000 VND 215904-Ung ho dong bao Mien Trung;MCC;20251103160213

;609704060065374;970441 3/11/2025 20.000.000 VND MB(137080)(cong ty FINVIET ung ho dong

bao mien Trung) 4/11/2025 500.000 VND Ung ho dong bao Mien Trung 4/11/2025 Hơn 100.000.000 VND 6 tấn rau củ, 10 tấn gạo và các nhu yếu phẩm khác Bạn đọc tại tỉnh Lâm Đồng (Anh Phan Anh

Dũng, Giám đốc Công ty TNHH SX-TM, ông

Vạn Ngộ, chùa Hải Đức, bếp ăn 0 đồng,

Nhóm Hạt Giống Yêu Thương Đức Trọng,

Hội đồng hương Huế tại Lâm Đồng,

CLB Thiện Tâm, nhóm yêu thương Lâm Hà

và hàng chục bà con tiểu thương, nông dân

vùng rau Đức Trọng, Lâm Hà) 4/11/2025 200.000 VND MBVCB.11573974130.401559.NGUYEN THI NGUYEN chuyen tien ung ho bao lu mien

trung.CT tu 0111000233705 NGUYEN THI

NGUYEN toi 1607201005173 Bao Phap Luat TP.HCM tai AGRIBANK 4/11/2025 200.000 VND MB(869606)(Ung ho dong bao Mien Trung) 4/11/2025 1.000.000 VND MBVCB.11575237540.216578.TRAN TRONG

TUAN chuyen tien ung ho dong bao mien

Trung.CT tu 9979296868 TRAN TRONG

TUAN toi 1607201005173 Bao Phap Luat

TP.HCM tai AGRIBANK 5/11/2025 1.000.000 VND DANG XUAN PHUC CHUYEN TIEN 5/11/2025 29.000.000 VND HDH Hue tai Vung Tau ung ho ba con TP Hue 6/11/2025 100.000 VND Ung ho dong bao Mien Trung-061125-08:31:38 644202 6/11/2025 5.000.000 VND QR - TRAN THI NGUYEN AN chuyen tien 7/11/2025 100.000 VND Ung ho dong bao Mien Trung 7/11/2025 500.000 VND 1000A01607 - 476890-IBFT Nguyen Thi

Nhu Y Ung ho dong bao Mien Trung;MCC;20251106235004;070078766571

;970403 7/11/2025 500.000 VND 1000A61607 - 517006-IBFT Huynh Tho

Ung ho dong bao Mien Trung;MCC;20251106233840;070078766571

;970403 7/11/2025 300.000 VND Ung ho dong bao Mien Trung-071125-08:21:58 469847 7/11/2024 200.000 VND MB(395205)(NGUYEN THI QUYEN ung ho dong bao lu lut) 7/11/2023 100.000 VND 106522312593 0942100476 Ung ho dong bao Mien Trung 7/11/2022 100.000 VND MBVCB.11621243643.752649.Ung ho dong bao Mien Trung.CT tu 0021000559988 TRUONG MY HANH toi 1607201005173 Bao Phap Luat TP.HCM tai AGRIBANK 7/11/2021 1.000.000 VND MBVCB.11623505624.105725.Ung ho dong bao Mien Trung.CT tu 1048520338 NGUYEN THI KIEU THI toi 1607201005173 Bao Phap Luat TP.HCM tai AGRIBANK 8/11/2025 1.500.000 VND MBVCB.11631874791.357728.Ung ho dong bao Mien Trung.CT tu 1048520338 NGUYEN THI KIEU THI toi 1607201005173 Bao Phap Luat TP.HCM tai AGRIBANK 10/11/2025 10.000.000 VND Ung ho dong bao Mien Trung-101125-11:50:36 252655

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật số tiền quý bạn đọc thông qua Báo Pháp Luật TP.HCM hỗ trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai.