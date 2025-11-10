Bạn đọc

Danh sách bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM hỗ trợ đồng bào miền Trung bị thiên tai

(PLO)- Báo Pháp Luật TP.HCM đăng tải đầy đủ chi tiết từng bạn đọc hỗ trợ đồng bào miền Trung bị thiên tai thông qua Báo từ ngày 30-10 đến ngày 10-11.
Ngày 30-10, Báo Pháp Luật TP.HCM phát động lời kêu gọi quyên góp, hướng về đồng bào vùng thiên tai nhằm kịp thời chung tay hỗ trợ người dân các tỉnh miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề do bão lũ. Lời kêu gọi đã nhận được sự hưởng ứng, sẻ chia của đông đảo bạn đọc, cùng nhiều tấm lòng hướng về vùng tâm bão.

Tính đến 15 giờ ngày 10-11, báo Pháp Luật TP.HCM đã nhận về gần 350 triệu đồng từ quý bạn đọc. Mong rằng với tấm lòng thơm thảo, “một nắm khi đói bằng một gói khi no” sẽ phần nào xoa dịu những nỗi đau, bù đắp mất mát và sớm đưa cuộc sống bà con vùng bão, lũ trở lại bình thường, khôi phục sản xuất.

Chúng tôi xin đăng tải đầy đủ chi tiết từng bạn đọc hỗ trợ đồng bào miền Trung bị thiên tai (tính từ ngày 30-10 đến ngày 10-11):

NGÀY SỐ TIỀN ĐƠN VỊ TIỀN HÀNG HÓA NỘI DUNG
13/10/2025 20.000.000 VND Ông Lê Hoài Ngọc (tỉnh Gia Lai) và những
người bạn
30/10/2025 200.000 VND Ung ho dong bao Mien Trung-301025-19:36:42
156277
30/10/2025 1.000.000 VND MB(792945)(ung ho dong bao bao lut)
31/10/2025 200.000 VND QR - Ung ho dong bao Mien Trung
31/10/2025 200.000 VND 411818-Ung ho dong bao Mien Trung FT25304981399449;MCC;20251031085022;
19033942504019;970407
31/10/2025 500.000 VND Ung ho dong bao Mien Trung Ls Dang Truong
Thanh
31/10/2025 5.000.000 VND Ung ho dong bao Mien Trung-311025-10:00:05
846419
31/10/2025 1.000.000 VND Mai Duc An Ung ho dong bao Mien Trung
31/10/2025 5.000.000 VND NGUYEN THANH KHA CHUYEN KHOAN
UNG HO LU LUT
MIEN TRUNG - PLO-311025-10:46:59 931167
31/10/2025 99.999 VND MBVCB.11523110149.697959.Ung ho dong
bao Mien Trung.CT tu 0371003868686
LE THANH BINH toi 1607201005173
Bao Phap Luat TP.HCM tai AGRIBANK
31/10/2025 200.000 VND UNG HO DONG BAO MIEN TRUNG
31/10/2025 200.000 VND MB(185524)(Ung ho dong bao Mien Trung)
31/10/2025 1.000.000 VND Ung ho dong bao Mien Trung
31/10/2025 200.000 VND QR - Ung ho dong bao Mien Trung
31/10/2025 20.000 VND 105709545846-Ung ho mien Trung bi lu lut-
CHUYEN TIEN-OQCH0003KccV-MOMO
105709545846MOMO
31/10/2025 50.000 VND 418886-Ung ho dong bao Mien Trung FT25304528031006;MCC;20251031132755;
19037107402014;970407
31/10/2025 200.000 VND UNG HO DONG BAO MIEN TRUNG
31/10/2025 200.000 VND HOANG DINH MY Chuyen tien ung ho Dong
Bao lu lut
31/10/2025 300.000 VND MB(360592)(Ung ho dong bao Mien Trung)
31/10/2025 3.000.000 VND ung ho dong bao mien trung
31/10/2025 1.000.000 VND VU DUY PHUONG yen bai ung ho lu lut Mien
Trung
31/10/2025 100.000 VND MBVCB.11526953383.193632.Ung ho dong
bao Mien Trung.CT tu 1015021294 DAU
NGOC KHANH toi 1607201005173 Bao Phap
Luat TP.HCM tai AGRIBANK
31/10/2025 1.000.000 VND MBVCB.11528157321.004362.TRAN THI
NGOC HIEP - ung ho mien trung bi lu lut.
CT tu 0071002482997 TRAN THI NGOC
HIEP toi 1607201005173 Bao Phap Luat
TP.HCM tai AGRIBANK
31/10/2025 300.000 VND Ung ho dong bao Mien Trung
31/10/2025 200.000 VND MBVCB.11528694150.362600.Ung ho dong
bao Mien Trung.CT tu 1015406999 HA QUE
TIEN toi 1607201005173 Bao Phap Luat
TP.HCM tai AGRIBANK
1/11/2025 200.000 VND Ung ho dong bao Mien Trung-011125-
08:14:12 497393
1/11/2025 200.000 VND MB(958647)(Ung ho dong bao Mien Trung)
1/11/2025 30.000 VND MB(959660)(Ung ho dong bao Mien Trung)
1/11/2025 1.000.000 VND 1000A11607 - 106151-Ung ho dong bao Mien Trung;MCC;20251031215852;119350239;
970432
1/11/2025 300.000 VND QR - Ung ho dong bao Mien Trung
1/11/2025 1.000.000 VND MB(043143)(Ung ho dong bao Mien Trung)
1/11/2025 1.000.000 VND MB(041237)(Ung ho dong bao Mien Trung)
1/11/2025 2.000.000 VND 105826379052-Ung ho dong bao Mien Trung
-CHUYEN TIEN-OQCH0003MWi8-MOMO
105826379052MOMO
1/11/2025 30.000 VND MB(258165)(Ung ho dong bao Mien Trung)
1/11/2025 100.000 VND MB(271065)(Ung ho dong bao Mien Trung)
1/11/2025 500.000 VND GUI DEN DONG BAO MIEN TRUNG QUY
MEN
1/11/2025 500.000 VND HO HOANG HUNG Chuyen tien UNG HO
DONG BAO MIEN TRUNG BI LU LUT
1/11/2025 100.000 VND MBVCB.11540068967.967845.Ung ho dong
bao Mien Trung.CT tu 1026749773 PHAM
HUNG CUONG toi 1607201005173 Bao Phap
Luat TP.HCM tai AGRIBANK
1/11/2025 50.000.000 VND CSPM, CSTV DONG GOP VOI BAO UNG HO
MIEN TRUNG BI LU LUT
2/11/2025 500.000 VND UNG HO DONG BAO MIEN TRUNG-021125-
10:40:49 467696
2/11/2025 300.000 VND 048958-Nguyen Van Hong ung ho Mien Trung
chiu lu lut;MCC;20251102113128;
608704060089715;970441
2/11/2025 100.000 VND LY DANG DUY BAO chuyen tien
3/11/2025 500.000 VND MB(517574)(Ung ho dong bao Mien Trung)
3/11/2025 50.000 VND 667918-Ung ho dong bao Mien Trung FT25307783590550;MCC;20251103073655
;19028000318011;970407
3/11/2025 200.000 VND 871331-Ung ho dong bao Mien Trung FT25307363757275;MCC;20251103073716;
19035986432018;970407
3/11/2025 200.000 VND MB(518835)(Ung ho dong bao Mien Trung)
3/11/2025 100.000 VND MB(518290)(Ung ho dong bao Mien Trung)
3/11/2025 500.000 VND MB(518308)(Ung ho dong bao Mien Trung)
3/11/2025 100.000 VND MB(518320)(Ung ho dong bao Mien Trung)
3/11/2025 50.000 VND MB(518336)(Ung ho dong bao Mien Trung)
3/11/2025 100.000 VND Ung ho dong bao Mien Trung
3/11/2025 50.000 VND MB(518428)(Ung ho dong bao Mien Trung)
3/11/2025 100.000 VND MB(518613)(Ung ho dong bao Mien Trung)
3/11/2025 100.000 VND 113777-Ung ho dong bao Mien Trung FT25307320405017;MCC;20251103073753;
19030728134019;970407
3/11/2025 100.000 VND Ung ho dong bao Mien Trung
3/11/2025 500.000 VND MB(520054)(Ung ho dong bao Mien Trung)
3/11/2025 100.000 VND MB(520128)(Ung ho dong bao Mien Trung)
3/11/2025 500.000 VND MB(519516)(Ung ho dong bao Mien Trung)
3/11/2025 400.000 VND 042081-Ung ho dong bao Mien Trung FT25307930113741;MCC;20251103074021;
19036670873019;970407
3/11/2025 200.000 VND MB(523714)(Ung ho dong bao Mien Trung)
3/11/2025 100.000 VND Ung ho dong bao Mien Trung-031125-
07:41:28 868978
3/11/2025 1.000.000 VND MBVCB.11559296331.848567.Ung ho dong
bao Mien Trung.CT tu 9909958058 VO THI
THANH MAI toi 1607201005173 Bao Phap
Luat TP.HCM tai AGRIBANK
3/11/2025 1.000.000 VND MBVCB.11559340836.881430.Ung ho dong
bao Mien Trung.CT tu 0071000874883 TRUC
NGHI KHANH toi 1607201005173 Bao Phap
Luat TP.HCM tai AGRIBANK
3/11/2025 100.000 VND MB(531694)(Ung ho dong bao Mien Trung)
3/11/2025 100.000 VND UNG HO DONG BAO MIEN TRUNG
3/11/2025 3.000.000 VND CONG TY LUAT TAM GIA NGUYEN - UNG
HO DONG BAO MIEN TRUNG NAM 2025
3/11/2025 1.000.000 VND 481067-Ung ho dong bao Mien Trung FT25307355840008;MCC;20251103110607;
19030471141019;970407
3/11/2025 1.000.000 VND 106048865705 0902200774 Ung ho dong bao
Mien Trung
3/11/2025 1.0000.000 VND IB NGUYEN DUC CHAU CHUYEN KHOAN
UNG HO LU LUT MIEN TRUNG
3/11/2025 500.000 VND 215904-Ung ho dong bao Mien Trung;MCC;20251103160213
;609704060065374;970441
3/11/2025 20.000.000 VND MB(137080)(cong ty FINVIET ung ho dong
bao mien Trung)
4/11/2025 500.000 VND Ung ho dong bao Mien Trung
4/11/2025 Hơn 100.000.000 VND 6 tấn rau củ, 10 tấn gạo và các nhu yếu phẩm khác Bạn đọc tại tỉnh Lâm Đồng (Anh Phan Anh
Dũng, Giám đốc Công ty TNHH SX-TM, ông
Vạn Ngộ, chùa Hải Đức, bếp ăn 0 đồng,
Nhóm Hạt Giống Yêu Thương Đức Trọng,
Hội đồng hương Huế tại Lâm Đồng,
CLB Thiện Tâm, nhóm yêu thương Lâm Hà
và hàng chục bà con tiểu thương, nông dân
vùng rau Đức Trọng, Lâm Hà)
4/11/2025 200.000 VND MBVCB.11573974130.401559.NGUYEN THI NGUYEN chuyen tien ung ho bao lu mien
trung.CT tu 0111000233705 NGUYEN THI
NGUYEN toi 1607201005173 Bao Phap Luat TP.HCM tai AGRIBANK
4/11/2025 200.000 VND MB(869606)(Ung ho dong bao Mien Trung)
4/11/2025 1.000.000 VND MBVCB.11575237540.216578.TRAN TRONG
TUAN chuyen tien ung ho dong bao mien
Trung.CT tu 9979296868 TRAN TRONG
TUAN toi 1607201005173 Bao Phap Luat
TP.HCM tai AGRIBANK
5/11/2025 1.000.000 VND DANG XUAN PHUC CHUYEN TIEN
5/11/2025 29.000.000 VND HDH Hue tai Vung Tau ung ho ba con TP Hue
6/11/2025 100.000 VND Ung ho dong bao Mien Trung-061125-08:31:38 644202
6/11/2025 5.000.000 VND QR - TRAN THI NGUYEN AN chuyen tien
7/11/2025 100.000 VND Ung ho dong bao Mien Trung
7/11/2025 500.000 VND 1000A01607 - 476890-IBFT Nguyen Thi
Nhu Y Ung ho dong bao Mien Trung;MCC;20251106235004;070078766571
;970403
7/11/2025 500.000 VND 1000A61607 - 517006-IBFT Huynh Tho
Ung ho dong bao Mien Trung;MCC;20251106233840;070078766571
;970403
7/11/2025 300.000 VND Ung ho dong bao Mien Trung-071125-08:21:58 469847
7/11/2024 200.000 VND MB(395205)(NGUYEN THI QUYEN ung ho dong bao lu lut)
7/11/2023 100.000 VND 106522312593 0942100476 Ung ho dong bao Mien Trung
7/11/2022 100.000 VND MBVCB.11621243643.752649.Ung ho dong bao Mien Trung.CT tu 0021000559988 TRUONG MY HANH toi 1607201005173 Bao Phap Luat TP.HCM tai AGRIBANK
7/11/2021 1.000.000 VND MBVCB.11623505624.105725.Ung ho dong bao Mien Trung.CT tu 1048520338 NGUYEN THI KIEU THI toi 1607201005173 Bao Phap Luat TP.HCM tai AGRIBANK
8/11/2025 1.500.000 VND MBVCB.11631874791.357728.Ung ho dong bao Mien Trung.CT tu 1048520338 NGUYEN THI KIEU THI toi 1607201005173 Bao Phap Luat TP.HCM tai AGRIBANK
10/11/2025 10.000.000 VND Ung ho dong bao Mien Trung-101125-11:50:36 252655

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật số tiền quý bạn đọc thông qua Báo Pháp Luật TP.HCM hỗ trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Bạn đọc có thể chung tay hỗ trợ qua chương trình “Thương lắm miền Trung ơi” do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức thông qua số tài khoản: 1607201005173, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank)- Chi nhánh Phan Đình Phùng, TP.HCM; hoặc quét mã QR sau:

THẢO HIỀN
