Cận cảnh cao tốc La Sơn - Hòa Liên sau trận mưa lũ lịch sử

Đô thị

NGUYỄN DO

(PLO)- Sau trận mưa lũ lịch sử, nhiều vị trí taluy dương trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên bị sạt lở, ảnh hưởng đến lưu thông.

Cuối tháng 10, các trận mưa lớn liên tiếp tại TP Huế, TP Đà Nẵng, đặc biệt tại khu vực Bạch Mã- dãy núi giáp ranh giữa hai địa phương này, nơi có tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên đi qua. Nơi đây đã đón lượng mưa lớn chưa từng ghi nhận tại Việt Nam, đứng thứ 2 trên thế giới.

Mưa lớn đã làm một vị trí taluy dương, vách núi dọc tuyến cao tốc này bị sạt lở. Lực lượng chức năng phải chặn đường, điều tiết giao thông qua các vị trí hư hỏng trong nhiều ngày qua.

Clip: Cận cảnh cao tốc La Sơn - Hòa Liên sau trận mưa lũ lịch sử.

Ghi nhận vào ngày 10-11, tại một số vị trí sạt lở taluy dương, vách núi kéo đất đá chắn ngang đường đã được dọn dẹp cơ bản, lực lượng chức năng tổ chức điều tiết lưu thông một làn xe.

Mưa lũ cuối tháng 10-2025 đã làm một số vị trí trên tuyến cao tốc bị sạt trượt taluy dương.
Sau khi khắc phục cơ bản, nhiều đoạn đường thông tuyến một làn xe.
Tại km 42, TP. Đà Nẵng xảy ra sạt lở nghiêm trọng, hàng ngàn m3 đất đá tràn xuống mặt đường. Máy móc, nhân lực được huy động dọn sạch khoảng 2.000 m3 đất đá, mở lại một làn xe.
Một số mái taluy dương bị hư hỏng do sạt lở.
Sạt lở cuốn đất đá băng qua đường cao tốc, trôi xuống vực sâu.
Các phương tiện lưu thông qua đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên﻿.
Khắc phục sạt lở đất trên tuyến La Sơn - Hòa Liên.
Mưa lớn kéo dài cũng ảnh hưởng đến tiến độ thi công mở rộng cao tốc này.
Một số vị trí sạt trượt đã được khắc phục, lưu thông thông trở lại từ ngày 10-11.
Lực lượng chức năng tổ chức phân luồng lưu thông một làn xe.
Trước diễn biến thời tiết phức tạp, hiện lực lượng chức năng đang điều tiết, phân luồng cấm các loại xe khách, xe tải trên sáu trục lưu thông trên tuyến, bắt đầu từ 6 giờ ngày 10-11 đến 6 giờ ngày 20-11 và chỉ cho các phương tiện lưu thông trên tuyến từ 5 giờ đến 17 giờ hằng ngày.
Một vị trí sạt lở nghiêm trọng dọc tuyến La Sơn - Hòa Liên, ảnh hưởng lớn đến dự án mở rộng tuyến cao tốc này.
Sau thời gian trên, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh sẽ phối hợp cơ quan chức năng đánh giá, có phương án thông xe bình thường trở lại.

Theo ông Trần Đức Hiệp, Giám đốc Ban Quản lý dự án La Sơn - Hòa Liên thuộc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, những ngày qua đơn vị đã huy động tối đa nhân lực, máy móc để xử lý lượng đất đá sạt trượt xuống lòng đường.

Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết khắc nghiệt khiến đất đá từ vách núi sạt xuống rất lớn. Các đơn vị đang triển khai thu dọn liên tục để đảm bảo lưu thông cho các phương tiện, phấn đấu trong khoảng 10 ngày sẽ hoàn tất để thông tuyến cả hai làn đường.

NGUYỄN DO
