Cận cảnh cao tốc La Sơn - Hòa Liên sau trận mưa lũ lịch sử

(PLO)- Sau trận mưa lũ lịch sử, nhiều vị trí taluy dương trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên bị sạt lở, ảnh hưởng đến lưu thông.
Cuối tháng 10, các trận mưa lớn liên tiếp tại TP Huế, TP Đà Nẵng, đặc biệt tại khu vực Bạch Mã- dãy núi giáp ranh giữa hai địa phương này, nơi có tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên đi qua. Nơi đây đã đón lượng mưa lớn chưa từng ghi nhận tại Việt Nam, đứng thứ 2 trên thế giới.
Mưa lớn đã làm một vị trí taluy dương, vách núi dọc tuyến cao tốc này bị sạt lở. Lực lượng chức năng phải chặn đường, điều tiết giao thông qua các vị trí hư hỏng trong nhiều ngày qua.
Ghi nhận vào ngày 10-11, tại một số vị trí sạt lở taluy dương, vách núi kéo đất đá chắn ngang đường đã được dọn dẹp cơ bản, lực lượng chức năng tổ chức điều tiết lưu thông một làn xe.
Một số mái taluy dương bị hư hỏng do sạt lở.
Theo ông Trần Đức Hiệp, Giám đốc Ban Quản lý dự án La Sơn - Hòa Liên thuộc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, những ngày qua đơn vị đã huy động tối đa nhân lực, máy móc để xử lý lượng đất đá sạt trượt xuống lòng đường.
Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết khắc nghiệt khiến đất đá từ vách núi sạt xuống rất lớn. Các đơn vị đang triển khai thu dọn liên tục để đảm bảo lưu thông cho các phương tiện, phấn đấu trong khoảng 10 ngày sẽ hoàn tất để thông tuyến cả hai làn đường.