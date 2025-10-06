Toàn cảnh vụ bắn chết 3 người rồi cướp tài sản ở Đồng Nai 06/10/2025 16:35

(PLO)- Từ dấu vết tại hiện trường, Công an Đồng Nai phối hợp với lực lượng Bộ Công an bắt giữ hung thủ sau hơn hai ngày gây ra vụ án mạng bắn chết ba người trong một gia đình.

0:00 / 0:00 0:00 Nam miền Bắc Nam miền Bắc

Nữ miền Bắc

Nữ miền Nam

Nam miền Nam