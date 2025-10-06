Toàn cảnh vụ bắn chết 3 người rồi cướp tài sản ở Đồng Nai
(PLO)- Từ dấu vết tại hiện trường, Công an Đồng Nai phối hợp với lực lượng Bộ Công an bắt giữ hung thủ sau hơn hai ngày gây ra vụ án mạng bắn chết ba người trong một gia đình.
Chiều ngày 6-10, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức tổ chức họp báo thông tin về kết quả điều travụ án đặc biệt nghiêm trọng giết người, cướp tài sản tại xã Đắk Nhau (tỉnh Đồng Nai), để đảm bảo thông tin kịp thời, chính xác đến các cơ quan báo chí, truyền thông và nhân dân.