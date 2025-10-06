Vụ bắn chết 3 người ở Đồng Nai: Nghi phạm khai ‘thực hiện nhiệm vụ trong game giao’ 06/10/2025 13:07

(PLO)- Nghi phạm bước đầu khai động cơ bắn chết 3 người trong gia đình là "thực hiện nhiệm vụ trong game giao".

Ngày 6-10, Cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang phối hợp cơ quan chức năng để lấy lời khai nghi phạm Lê Sỹ Tùng (33 tuổi, quê Thanh Hoá, thường trú tỉnh Bình Phước cũ) làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản.

Nghi phạm Tùng sau khi gây án đã lẩn trốn tại khu phố 8, phường Phước Bình (Đồng Nai).

Đến 16 giờ 30 ngày 5-10, hàng chục trinh sát đã vây ráp, bắt giữ Tùng. Tang vật cảnh sát thu được gồm nhiều bộ phận của súng, pháo khói, băng keo đen, giảm thanh, ống ngắm...

Nghi phạm Lê Sỹ Tùng nghiện game nặng.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, nghi phạm nghiện game nặng. Theo lời khai ban đầu của nghi phạm, động cơ bắn chết ba người ở xã Đăk Nhau là "thực hiện nhiệm vụ mà trong game giao cho người chơi".

Trước đó, sáng ngày 3-10 người dân phát hiện ba nạn nhân tử vong, gồm ông Đỗ Duy T (47 tuổi, chủ nhà), cháu Đỗ Tiến Th (11 tuổi, cháu ngoại ông T) và bà Chu Hồng H (48 tuổi, vợ ông T) tử vong tại nhà là Đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh (thuộc địa bàn thôn 6, xã Đak Nhau, tỉnh Đồng Nai).

Ngay sau khi nhận tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ án đồng thời phối hợp với Cục cảnh sát Hình sự và Viện Khoa học hình sự để điều tra Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định các nạn nhân tử vong đều do bị đạn bắn vào đầu.

Nghi phạm cùng hung khí gây án.