Phường Tân Sơn Hòa: Xây dựng môi trường ‘không ma túy’, tạo điều kiện phát triển kinh tế 10/10/2025 20:40

VIDEO: Tân Sơn Hòa: Phường ‘không ma túy’ cùng người dân phát triển kinh tế.

Chiều 10-10, Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM đã tổ chức buổi hội nghị gặp mặt nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10) với hơn 150 doanh nghiệp trên địa bàn phường.

Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM đã tổ chức hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp và triển khai hoạt động kết nối ngân hàng - doanh nghiệp trên địa bàn phường. Ảnh: PHẠM HẢI

Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển

Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp do UBND phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM tổ chức, diễn ra trong bối cảnh địa phương đang đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của những tháng cuối năm 2025. Đặc biệt, đây là thời điểm hơn ba tháng sau khi mô hình Chính quyền địa phương hai cấp chính thức được vận hành.

Bà Trương Lê Mỹ Ngọc, Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PHẠM HẢI

Phát biểu tại hội nghị, bà Trương Lê Mỹ Ngọc, Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa nhấn mạnh: Việc xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch, thân thiện là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân.

Tân Sơn Hòa là phường có mật độ thương mại – dịch vụ cao, với hàng trăm doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh và nhiều đơn vị hoạt động trong lĩnh vực logistics, y tế, giáo dục, lưu trú… Phường được đánh giá có nhiều tiềm năng để phát triển bền vững. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có sự kết nối chặt chẽ giữa chính quyền – doanh nghiệp – người dân.

“Hội nghị hôm nay không chỉ là dịp để lắng nghe, mà còn là diễn đàn cởi mở, thẳng thắn, nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, từ đó đóng góp trở lại vào sự phát triển chung của địa phương” – bà Ngọc nói

Ông Trần Minh Vũ, Chủ tịch UBND phường Tân Sơn Hòa ghi nhận, biểu dương những nỗ lực mà doanh nghiệp đã đóng góp cho sự phát triển kinh tế của phường Tân Sơn Hòa. Ảnh: PHẠM HẢI

Lãnh đạo phường ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, đóng góp, đồng thời cam kết tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp mở rộng hoạt động, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10-10), phường Tân Sơn Hòa kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh, các cá nhân khởi nghiệp cùng tham gia các chương trình chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị và năng lực cạnh tranh.

“Mỗi doanh nghiệp, mỗi hộ kinh doanh là một tế bào năng động của nền kinh tế số. Sự thành công của doanh nghiệp cũng chính là thước đo hiệu quả phục vụ của chính quyền địa phương” – lãnh đạo phường khẳng định.

Trong thời gian tới, phường Tân Sơn Hòa tiếp tục duy trì cơ chế đối thoại định kỳ với doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ, phát huy vai trò kết nối của Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội, cùng lan tỏa giá trị nhân văn và trách nhiệm cộng đồng.

Tân Sơn Hòa quyết tâm xây dựng phường “không ma túy”

Tại buổi hội nghị, Trung tá Trần Trung Hiếu, Trưởng Công an phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM cho biết, thời gian qua, công an phường đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an ninh trật tự và hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động ổn định, hiệu quả.

Theo Trung tá Hiếu, thực hiện chỉ đạo của Công an TP.HCM, Công an phường đã phối hợp hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện đăng ký định danh điện tử theo Nghị định 69/2024 của Chính phủ.

Trung tá Trần Trung Hiếu, Trưởng Công an phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PHẠM HẢI

Cảnh sát khu vực được phân công trực tiếp xuống cơ sở để hỗ trợ kê khai hồ sơ, xác thực thông tin trên hệ thống. Đến nay, hầu hết doanh nghiệp đã hoàn tất thông tin định danh điện tử theo quy định.

Phường Tân Sơn Hòa hiện có hơn 120 doanh nghiệp kinh doanh cơ sở lưu trú, khách sạn, do nằm gần sân bay Tân Sơn Nhất. Công an phường thường xuyên tổ chức kiểm tra định kỳ, kết hợp tuyên truyền pháp luật cho người dân và doanh nghiệp, nhất là về các quy định liên quan đến khai báo lưu trú cho người nước ngoài.

“Có trường hợp doanh nghiệp không thực hiện khai báo lưu trú theo đúng quy định, đến khi khách rời đi hoặc ra sân bay kê khai thời gian lưu trú thì lực lượng chức năng mới phát hiện, gây khó khăn trong quản lý. Chúng tôi đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA08, Công an TP.HCM) để kiểm tra, tập huấn và nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, doanh nghiệp” - Trung tá Hiếu thông tin.

Đáng chú ý, Công an phường đang quyết liệt thực hiện mục tiêu xây dựng “phường không ma túy”, theo chỉ đạo của Đảng ủy, UBND phường và Công an TP.HCM.

Nhiều vụ án liên quan đến ma túy đã được triệt phá, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định cho người dân và doanh nghiệp yên tâm sinh sống, phát triển kinh tế.