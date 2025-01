Quảng Bình sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vượt đèn đỏ theo mức phạt mới 03/01/2025 22:14

Chiều ngày 3-1, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Đội CSGT Công an TP Đồng Hới đã tổ chức tuyên truyền và triển khai xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ theo Nghị định 168 mới của Chính phủ.

Lực lượng CSGT Quảng Bình tiến hành tuyên truyền về việc tăng mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm giao thông theo nghị định mới. Ảnh: BẢO THIÊN

Theo ghi nhận, lực lượng CSGT Quảng Bình đã có mặt tại các tuyến đường, ngã tư nơi có đông các phương tiện giao thông tại TP Đồng Hới như: Lý Thường Kiệt, Hữu Nghị, Lê Thành Đồng, Hà Văn Cách,… để tuyên truyền và cảnh báo cho người tham gia giao thông cụ thể về mức phạt mới có hiệu lực từ ngày 1-1 theo Nghị định 168.

Trong đó, tập trung tuyên truyền việc tăng mức xử phạt hành chính gấp nhiều lần đối với các hành vi vi phạm như: Hành vi vượt đèn đỏ, đi ngược chiều sẽ bị xử phạt từ 4-6 triệu đồng (đối với xe máy) và từ 18-20 triệu đồng (đối với ô tô),…

Video lực lượng CSGT tuyên truyền và triển khai xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ theo Nghị định 168 mới của Chính phủ.

Bên cạnh tuyên truyền, lực lượng CSGT Quảng Bình cũng đã lập tổ xử lý các hành vi vi phạm nhưng không phát hiện trường hợp vi phạm, hầu hết người dân đều chấp hành đúng quy định khi tham gia giao thông.

Song song với việc tuyên truyền, lực lượng CSGT Quảng Bình sẽ tiến hành xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là hành các hành vi vượt đèn đỏ, đi ngược chiều... Ảnh: BẢO THIÊN

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình, để triển khai đồng bộ các giải pháp, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết và việc triển khai Nghị định 168 mới của Chính phủ, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với công an các đơn vị địa phương tổ chức tuyên truyền cho người dân ngay tại các nút giao thông.

Song song với việc tuyên truyền, lực lượng CSGT cũng sẽ triển khai tăng cường tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm theo nghị định mới, nhất là các hành vi như vượt đèn đỏ, lạng lách, đi ngược chiều… góp phần nâng cao ý thức và đảm bảo trật tự an toàn giao thông.