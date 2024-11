Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột

Ngày 23-11, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình trực tiếp đi kiểm tra tình hình thực hiện dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột đoạn thành phần 3 do UBND tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao Bộ Giao thông Vận tải, tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Khánh Hòa đã nỗ lực, huy động nguồn lực, vượt qua khó khăn hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, triển khai thực hiện đầu tư dự án.

Phó Thủ tướng ghi nhận chủ đầu tư, các nhà thầu, cán bộ, kỹ sư, công nhân viên, người lao động đã làm việc tích cực, liên tục để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, phấn đầu hoàn thành vượt tiến độ đề ra đối với từng hạng mục công trình và cả dự án.

Phó Thủ tướng thường trực yêu cầu các cơ quan chủ quản, các chủ đầu tư tập trung tháo gỡ các khó khăn hiện tại của dự án; chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ thi công, nhưng phải bảo đảm chất lượng dự án, an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

Báo cáo với Phó Thủ tướng, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn (BQLDA) tỉnh Đắk Lắk cho biết đến nay công tác giải phóng, nhận bàn giao mặt bằng đạt 99,7%. Còn lại khoảng 1 ha thuộc tuyến kênh mương thoát nước ngoài phạm vi tuyến chính; hiện cơ quan chức năng đang triển khai giải phóng mặt bằng do mới bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất của huyện Cư Kuin.

Dự án thành phần 3 có ba gói thầu, tổng giá trị thực hiện đạt hơn 1.111 tỉ đồng, hiện đạt hơn 26% giá trị xây lắp.

Năm 2023 đã bố trí cho dự án hơn 1.372 tỉ đồng, đã giải ngân được hơn 1.346 tỉ đồng, đạt hơn 98%. Năm 2024 bố trí 1.120 tỉ đồng, đã giải ngân được gần 825 tỉ đồng, đạt gần 90%.

Theo BQLDA tỉnh Đắk Lắk, khả năng sẽ hoàn thành dự án so với kế hoạch, các mốc tiến độ yêu cầu, đáp ứng được tiến độ đề ra.

Theo đại diện BQLDA tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đang yêu cầu các nhà thầu khẩn trương thi công hoàn thành các hạng mục công trình, phấn đấu đưa 48 km của dự án thành phần 3 vào sử dụng trước ngày 30-8-2025 để chào mừng 80 năm thành lập nước và đại hội Đảng các cấp.

Dự án các tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 dài 117,5 km, quy mô bốn làn xe, có tổng mức đầu tư gần 22.000 tỉ đồng; được chia làm ba dự án thành phần. Trong đó dự án thành phần 1 do UBND tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư; dự án thành phần 2 do Bộ GTVT làm chủ đầu tư; dự án thành phần 3 do UBND tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư.