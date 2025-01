Ngày cuối cùng của năm, sân bay Tân Sơn Nhất vẫn đón đưa hơn 100.000 hành khách 28/01/2025 12:28

Theo ghi nhận của PV, ngày 28-1 (tức 29 tháng Chạp) sân bay Tân Sơn Nhất vẫn đông đúc, nhộn nhịp người dân rời TP.HCM về quê đón Tết.

Các chuyến bay từ sáng sớm có phần nhộn nhịp hơn so với các chuyến bay trong sáng và chiều. Tuy nhiên, so với những ngày trước đó, lượng khách từ sân bay Tân Sơn Nhất về các địa phương đã hạ nhiệt hơn so với những ngày trước đó.

Sảnh chờ bay đông đúc hành khách về quê đón Tết.

Ngày cuối cùng của năm, đường kết nối sân bay và các tuyến đường ở khu vực trung tâm TP.HCM cũng rất thông thoáng, người dân đi lại thuận lợi. Theo đó, việc bắt xe taxi, xe công nghệ cũng dễ dàng hơn so với những ngày trước đó.

Đại diện Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết ngày 29 tháng Chạp, sân bay đón đưa hơn 107.600 hành khách, với 784 chuyến bay. Trong khi đó, những ngày trước đó khoảng 145.000-150.000 hành khách/ngày.

Dự kiến trong ngày 29 Tết, hành khách đi từ sân bay Tân Sơn Nhất gần 65.000 hành khách, hành khách đến đạt hơn 42.000. Sân bay Tân Sơn Nhất đã và đang chuẩn bị phương án tốt nhất để phục vụ người dân tốt nhất.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Sân bay Tân Sơn Nhất nhộn nhịp ngày cuối cùng của năm.

Người dân rời TP.HCM từ sớm.

Sân bay Tân Sơn Nhất đón đưa hơn 107.600 hành khách.

Hôm nay các sảnh sân bay có phần vắng vẻ hơn những ngày trước đó.

Khuya 28 tháng Chạp, rạng sáng 29 Tết, sân bay có phần đông đúc hơn.