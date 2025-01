An Giang: Khó khăn trong cấp phép khai thác đá phục vụ công trình trọng điểm ở ĐBSCL 29/01/2025 09:46

(PLO)- Tỉnh An Giang đang gặp khó khăn trong việc cấp phép khai thác đá tại khu mỏ andezit núi Dài trong khi đây là nguồn vật liệu quan trọng cho các công trình giao thông tại ĐBSCL.

Tỉnh An Giang đang đối mặt với nhiều trở ngại trong việc cấp phép khai thác đá xây dựng tại khu mỏ andezit núi Dài, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn.

Đây là nguồn cung cấp vật liệu quan trọng phục vụ các công trình giao thông trọng điểm tại ĐBSCL, nhưng các vấn đề pháp lý và môi trường đã khiến việc khai thác đá bị đình trệ.

Theo báo cáo ngày 17-1 của UBND tỉnh An Giang, ngày 25-9-1995, Bộ Công nghiệp nặng cấp phép khai thác mỏ đá andezit núi Dài cho Công ty Antraco với diện tích 70 ha và trữ lượng 28,65 triệu m³. Sau đó, công ty đã nâng cấp trữ lượng và điều chỉnh giấy phép khai thác, với công suất tăng lên 1,5 triệu m³/năm. Tuy nhiên, công ty không hoàn thành các nghĩa vụ môi trường và đất đai, dẫn đến việc không được gia hạn giấy phép vào 15-10-2024. Tỉnh An Giang đang tìm giải pháp để xử lý, nhưng việc thực hiện thủ tục khai thác trở lại gặp nhiều khó khăn và không thể đảm bảo tiến độ. Quy định pháp luật yêu cầu việc cấp phép mới chỉ có thể thực hiện sau khi hoàn tất thủ tục đóng cửa mỏ, cải tạo và phục hồi môi trường.

Một khu mỏ đá của Công ty TNHH Liên doanh Antraco tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Ảnh: HD

Với trữ lượng đá còn lại lên tới gần 3 triệu m³, khu mỏ andezit núi Dài là nguồn cung vật liệu quan trọng. Tuy nhiên, quá trình kiểm kê, thống kê và khắc phục môi trường kéo dài ít nhất 12 tháng, chưa kể thời gian lắp đặt thiết bị khai thác nếu mỏ được giao cho đơn vị mới. Điều này đang làm gián đoạn nguồn cung đá xây dựng cho các dự án lớn như cao tốc Cần Thơ - Cà Mau và Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Để tháo gỡ khó khăn, tỉnh An Giang đã đề xuất một số giải pháp như giao mỏ trực tiếp cho các nhà thầu thi công cao tốc hoặc tạm cấp phép cho Công ty Antraco để khai thác tiếp trữ lượng còn lại. Tuy nhiên, các phương án này đều gặp phải những vướng mắc pháp lý và cần sự hướng dẫn từ Trung ương.

Do đó UBND tỉnh An Giang kiến nghị đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND tỉnh An Giang quyết định chọn phương án để đảm bảo thực hiện theo đúng quy định.