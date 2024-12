Từ 1-1-2025, Công an tỉnh Kiên Giang sẽ phạt nguội vi phạm giao thông 18/12/2024 18:09

(PLO)- Từ ngày 1-1-2025, Công an tỉnh Kiên Giang sẽ triển khai xử phạt vi phạm hành chính các hành vi vi phạm giao thông đường bộ qua hệ thống camera giám sát.

Ngày 18-12, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị Triển khai vận hành hệ thống camera giám sát, xử phạt vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tuyến kết nối với các địa phương.

Các đại biểu thực hiện nghi thức triển khai vận hành hệ thống camera giám sát, xử phạt vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Ảnh: VĂN VŨ

Dự án xây dựng các phân hệ đô thị thông minh an toàn và trung tâm giám sát điều hành được UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt chủ trương đầu tư vào năm 2021, do Công an tỉnh làm chủ đầu tư.

Sau thời gian triển khai, đến nay công trình đã hoàn thành. Dự kiến từ ngày 1-1-2025, Công an tỉnh Kiên Giang sẽ triển khai xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ qua hệ thống camera giám sát nói trên.

Phát biểu tại hội nghị, ông Giang Thanh Khoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang giao Công an tỉnh khai thác sử dụng hệ thống camera xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, theo tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cũng yêu cầu Sở GTVT cùng UBND các địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục rà soát, sửa chữa, bổ sung vạch kẻ, biển báo, đèn tín hiệu... trên các tuyến đường, đảm bảo đồng bộ với việc triển khai xử phạt vi phạm qua thống camera giám sát.

Ngoài ra, ông Khoa còn yêu cầu các sở ngành, các địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền. Đặc biệt, thông báo rộng rãi việc xử lý vi phạm qua hệ thống camera giám sát để người dân nắm, thực hiện.

Ông Giang Thanh Khoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VĂN VŨ

Dự án đầu tư xây dựng các phân hệ đô thị thông minh an toàn và trung tâm giám sát điều hành Công an tỉnh Kiên Giang với tổng số 353 camera phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Trong đó có 36 camera lắp đặt ở nhiều vị trí giám sát giao thông trên đại bàn tỉnh, phục vụ phát hiện vi phạm về trật tự, an toàn giao thông và hệ thống phần mềm xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Việc triển khai vận hành hệ thống camera xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Cạnh đó, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, góp phần kéo giảm số vụ, số người tử vong, người bị thương do tai nạn giao thông trong thời gian tới.