Kẻ lừa lấy 102 tờ vé số của bé trai 7 tuổi ở Long An bị bắt 05/01/2025 18:19

Chiều ngày 5-1, Công an huyện Bến Lức (Long An) cho biết sau 3 giờ truy xét, lực lượng Công an huyện đã truy bắt được kẻ lừa lấy 102 vé số của bé trai 7 tuổi để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Bé Hưng khi đứng bán vé số tại đường số 10 thì bị Quí lừa lấy vé số. Ảnh: CA

Theo đó vào lúc 6 giờ 30 cùng ngày, bé Huỳnh Gia Hưng (7 tuổi, tạm trú thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức) đi bán vé số với bà ngoại ở khu dân cư Mai Thị Non. Đang bán thì bà ngoại đi vệ sinh để Hưng một mình trước Trung tâm ngoại ngữ Thành Đạt trên đường số 10.

Lúc này, Nguyễn Văn Quí (52 tuổi, ngụ phường 4, TP. Tân An, Long An) điều khiển mô tô biển số 62F9-5743 chạy đến. Thấy bé Hưng còn nhỏ nên Quí nảy sinh ý định tiếp cận, giả vờ mua vé số để cướp giật.

Nguyễn Văn Quí bị lực lượng công an bắt giữ. Ảnh: CA

Bé Hưng đưa cọc vé số cho Quí tổng cộng 102 tờ để lựa. Quí đưa cho bé Hưng 100.000 đồng hỏi có tiền thối không, đi đổi tiền đi. Bé Hưng vừa cầm tờ tiền 100.000 đồng quay đi định tìm người đổi tiền thì Quí tăng ga tẩu thoát.

Chạy đến công viên tượng đài, Quí bán 91 tờ vé số cho người bán vé số dạo giá 8.000 đồng/ tờ thu được 728.000 đồng, còn lại 11 tờ Quí giữ.

Nhận được thông tin, Công an thị trấn Bến Lức phối hợp Công an phường 4 TP. Tân An phát hiện và bắt giữ Quí tại nhà ở phường 4, TP. Tân An.

Lực lượng công an huyện Bến Lức hỗ trợ trao tặng kinh phí cho bé trai 7 tuổi. Ảnh: CA

Sau khi tìm hiểu thông tin, UBND huyện Bến Lức, Công an huyện Bến Lức và Công an thị trấn Bến Lức đã hỗ trợ 6 triệu đồng để giúp bé Hưng trang trải việc học tập và sinh hoạt.

Theo thông tin, bé Hưng có hoàn cảnh khó khăn, cha quê Quãng Ngãi đi tàu biển rất lâu mới về nhà. Mẹ Hưng và em gái cũng bán vé số, tối đi phụ rửa chén ở thị trấn Bến Lức.

Trong xấp vé số bị Quí cướp có tấm vé trúng giải 8. Ảnh: CA

Thường ngày bé Hưng đi học, thứ 7 và chủ nhật phụ bà ngoại đi bán vé số.