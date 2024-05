Đôi nam nữ cướp giật điện thoại của bé trai 7 tuổi ở Đồng Nai 31/05/2024 09:05

Ngày 31-5, Công an TP Biên Hòa, Đồng Nai phối hợp với Công an phường Long Bình (TP Biên Hòa) bắt được Nguyễn Thị Hồng Ngọc (15 tuổi, quê Cà Mau) và Đặng Dương Ngọc (24 tuổi, quê Đồng Tháp) để làm rõ về hành vi cướp giật tài sản.

Camera ghi lại cảnh đôi nam nữ cướp giật điện thoại.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 28-5, Dương Ngọc đi xe máy chở Hồng Ngọc trên con hẻm thuộc khu phố 5A (phường Long Bình) thì thấy cháu Tăng Quốc H (7 tuổi) đang đi bộ và cầm điện thoại (trị giá 3 triệu đồng) mới mua.

Đôi nam nữ giật điện thoại cháu bé rồi phóng bỏ chạy. Ảnh cắt từ camera.

Lúc này, Dương Ngọc với Hồng Ngọc bàn nhau cướp giật. Dương Ngọc quay xe máy lại, ép sát cháu Huy cướp giật điện thoại rồi bỏ chạy. Cháu H khóc đuổi theo nhưng bất lực.

Nhận được tin báo, Công an phường Long Bình phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Biên Hòa nhanh chóng rà soát, bắt giữ hai nghi can.