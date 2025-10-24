Đang nỗ lực trục vớt taxi bị lũ cuốn trong đêm 24/10/2025 19:44

(PLO)- Lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc taxi bị nước lũ cuốn trôi ở phường Thủy Xuân, TP Huế vào tối 23-10, hiện đang trục vớt.

Tối 24-10, ông Đặng Hữu Hải, Chủ tịch UBND phường Thủy Xuân (TP Huế), cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc taxi điện bị nước lũ cuốn trôi vào tối 23-10.

Theo đó, khoảng 16 giờ chiều nay, lực lượng tìm kiếm đã xác định được vị trí chiếc xe. Phương tiện được phát hiện cách nơi xảy ra sự cố (khu vực kiệt 106 đường Minh Mạng) khoảng 600m, nằm tại khu vực có địa hình phức tạp, nước chảy xiết.

Lực lượng chức năng và người dân đang tiến hành trục vớt chiếc xe taxi bị lũ cuốn trôi vào khuya 23-10.

Ngay sau khi phát hiện, lực lượng chức năng cùng Đội cứu hộ 0 đồng đã tổ chức triển khai các biện pháp trục vớt phương tiện.

"Do trời tối, việc đưa chiếc xe lên bờ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi đang nỗ lực để hoàn thành công tác trục vớt trong đêm nay" - ông Hải thông tin.

Như PLO đã thông tin, vào khoảng 23 giờ 30 khuya 23-10, chiếc xe taxi khi đang di chuyển qua khu vực kiệt 106 đường Minh Mạng (phường Thủy Xuân, TP Huế) đã bị nước lũ cuốn trôi. Tài xế đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn.

Nhận được tin báo, UBND phường Thủy Xuân đã lập tức huy động lực lượng, phối hợp cùng Đội cứu hộ 0 đồng tổ chức tìm kiếm phương tiện. Tuy nhiên, do nước lũ dâng cao chảy xiết nên công việc tìm kiếm diễn ra khó khăn.