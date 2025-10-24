Taxi điện bị nước lũ cuốn trôi trong đêm, tài xế may mắn thoát nạn 24/10/2025 07:43

(PLO)- Đang di chuyển trong đêm mưa lũ, một chiếc taxi điện đã bị nước lũ cuốn trôi tại phường Thủy Xuân (TP Huế).

Vào khoảng 23 giờ 30 khuya 23-10, một chiếc taxi điện khi đang di chuyển qua khu vực kiệt 106 đường Minh Mạng (phường Thủy Xuân, TP Huế) đã bị nước lũ cuốn trôi. May mắn thời điểm này, tài xế đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn.

Nhận được tin báo, UBND phường Thủy Xuân đã lập tức huy động lực lượng, phối hợp cùng Đội cứu hộ 0 đồng tổ chức tìm kiếm và hỗ trợ trục vớt phương tiện.

Nhiều khu vực thấp trũng tại phường Thủy Xuân ngập sâu.

Ông Đặng Hữu Hải, Chủ tịch UBND phường Thủy Xuân, cho biết, do trời tối, nước chảy xiết nên đến 2 giờ 30 sáng, chiếc xe vẫn chưa được tìm thấy. Lực lượng đã động viên tài xế trở về nhà nghỉ ngơi, sẽ tiếp tục tìm kiếm khi trời sáng và thời tiết thuận lợi.

UBND phường Thủy Xuân cũng đưa ra cảnh báo, khuyến cáo người dân tuyệt đối không vượt qua các khu vực đã được đặt rào chắn và cảnh báo nguy hiểm.

Đồng thời, chấp hành nghiêm hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của chính mình và cộng đồng.