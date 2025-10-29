Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo khắc phục sạt lở trên cao tốc La Sơn – Hòa Liên 29/10/2025 15:23

(PLO)- Sáng 29-10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã kiểm tra công tác khắc phục lũ lụt, sạt lở và ách tắc giao thông trên tuyến cao tốc La Sơn – Hòa Liên, đoạn qua xã Nam Đông, TP. Huế.

Tuyến cao tốc dài 66km, rộng 12m, kết nối Huế – Đà Nẵng, với hai làn xe, tốc độ thiết kế 60-80 km/h.

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài gây lũ quét, khiến nhiều vị trí trên tuyến phải tạm đóng do ngập lũ, nước chảy xiết; một số đoạn bị sạt lở taluy, nứt mặt đường. Đáng chú ý, sáng 28/10, tại Km 42 (TP. Đà Nẵng) xảy ra sạt lở nghiêm trọng, hàng ngàn m³ đất đá tràn xuống mặt đường.

Máy móc và nhân lực đã được huy động dọn sạch khoảng 2.000 m³ đất đá, mở lại một làn xe; dự kiến toàn bộ công tác khắc phục mất khoảng hai ngày.

Ngoài ra, trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên cũng ghi nhận sự cố sạt lở taluy dương đoạn qua xã Khe Tre, TP. Huế; xuất hiện các vết nứt mặt đường trên đoạn qua thôn Tà Lang - Giàn Bí, phường Hải Vân, TP. Đà Nẵng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác khắc phục lũ lụt, sạt lở trên tuyến cao tốc La Sơn – Hòa Liên. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo: Cần đánh giá lại toàn bộ tuyến cao tốc, kể cả các hạng mục địa chất, với sự tham gia của cơ quan độc lập, để xác định đúng nguyên nhân các điểm sạt lở, ngập lụt từ thiết kế đến thi công.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc khắc phục hiện nay vẫn chưa triệt để. Nhiều vị trí mưa nhỏ cũng bị ảnh hưởng, mưa lớn càng nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện.

Từ đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị liên quan phải có giải pháp căn cơ, không để sự cố tái diễn, đồng thời rà soát toàn bộ khu vực thiết kế, vật liệu, kết cấu công trình để đảm bảo an toàn lâu dài.

Trước đó, để khắc phục các điểm sạt lở trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên, Bộ Xây dựng đã có công điện yêu cầu Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, chủ đầu tư cao tốc, phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam, Cảnh sát giao thông và các nhà thầu, triển khai phương châm "bốn tại chỗ".

Bố trí đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư để sẵn sàng khắc phục sự cố, cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Các đơn vị cũng phải dọn dẹp, di chuyển thiết bị, vật tư về nơi an toàn, triển khai biện pháp giằng, chống, neo các thiết bị không thể di chuyển. Khơi thông hệ thống thoát nước, bố trí đầy đủ biển báo, đặc biệt tại các hạng mục thi công dưới nước.