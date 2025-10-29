Chưa đầy 72 giờ, Lâm Đồng hứng thiên tai nặng nề, thiệt hại hơn 38 tỉ đồng 29/10/2025 19:54

(PLO)- Chỉ trong vòng chưa đầy 72 giờ, tại Lâm Đồng đã có 1 người chết, hàng ngàn căn nhà và hàng ngàn ha hoa màu bị ngập úng do mưa lũ.

Chỉ trong vòng chưa đầy 72 giờ, từ ngày 26-10 đến 17h ngày 29-10, tỉnh Lâm Đồng đã hứng chịu đợt mưa lớn và lũ lụt trên diện rộng, thiệt hại nặng nề về người, tài sản và kinh tế.

Tổng thiệt hại sơ bộ ước tính đã lên đến 38,1 tỉ đồng.

Hàng trăm ha thanh long bị ngập úng.

Đau xót nhất là việc cô giáo Nguyễn Thị Hồng Bảo Hân (sinh năm 1999), giáo viên Trường Tiểu học Ka Đô 2, đã không may bị lũ cuốn trôi trên địa bàn thôn Giãn Dân, xã D’Ran. Thi thể nạn nhân được tìm thấy vào rạng sáng 28-10. Sự ra đi của một giáo viên trẻ đã gieo nỗi mất mát lớn cho gia đình và ngành giáo dục địa phương.

Lượng mưa lớn cũng gây ngập lụt sâu tại nhiều khu vực, đặc biệt là các xã, phường Hàm Kiệm, Hàm Liêm, Lương Sơn, Hiệp Thạnh và Bình Thuận.

Hàng trăm ngôi nhà bị ngập sâu từ 0,5m đến 1,5m. Riêng xã Lương Sơn ghi nhận số nhà bị ngập lên tới 664 căn.

Lương Sơn là địa phương có đến hơn 600 căn nhà bị ngập.

Tại xã Hàm Liêm, 105 hộ gia đình bị cô lập. Chính quyền địa phương đã phải tổ chức di dời khẩn cấp hơn 154 hộ dân với 16 người ra khỏi các vùng ngập sâu và nguy hiểm như Hàm Liêm, Bình Thuận và Hiệp Thạnh để đảm bảo an toàn tính mạng.

Nhiều khu vực dân cư ở các phường Phan Thiết, Bình Thuận cũng bị ngập úng nghiêm trọng, làm hư hỏng đồ dùng, vật dụng sinh hoạt, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người dân.

Thiệt hại về sản xuất nông nghiệp là gánh nặng lớn nhất đối với kinh tế địa phương, ước tính hàng chục tỉ đồng.

Hơn 1.800 ha lúa tại các xã Hàm Liêm, Hàm Thuận Bắc, Hồng Sơn, Hồng Thái và hàng trăm ha rau màu, cây ăn quả khác đã bị ngập úng, mất trắng. Hàng trăm ha thanh long, loại cây trồng chủ lực tại Bình Thuận, Hàm Liêm, Hàm Kiệm và Hàm Thạnh cũng bị thiệt hại nặng nề. Ước tính ban đầu khoảng 7 tỉ đồng (phường Bình Thuận) và 4 tỉ đồng (Hàm Liêm).

Tổng cộng hơn 2.600 con gia cầm, thủy cầm (gà, vịt) cùng hàng chục gia súc (bò, heo) đã bị lũ cuốn trôi. Nhiều hồ nuôi tôm, ao cá cũng bị vỡ, gây thiệt hại lớn cho người dân.

Hạ tầng giao thông và đô thị cũng chịu ảnh hưởng nặng nề: Tuyến Quốc lộ 1A (Lương Sơn, Sông Lũy) và Quốc lộ 28B (Phan Sơn), Quốc lộ 28 bị ngập úng, sạt lở ta-luy dương, gây ách tắc giao thông.

Hạ tầng giao thông cũng thiệt hại rất nặng.

Tình trạng sạt lở bờ sông Linh (Hàm Thạnh) đang uy hiếp trực tiếp đến an toàn của 100 hộ dân ven sông. Nhiều tuyến đường liên thôn, cầu cống giao thông cũng sạt lở, sụt lún và chia cắt nghiêm trọng.

Trước diễn biến mưa lũ còn tiếp tục trong 24h tới (dự báo cục bộ có nơi mưa rất to trên 100 mm), Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục duy trì trực ban 24/24h, đôn đốc các địa phương triển khai lực lượng "4 tại chỗ" để hỗ trợ người dân di dời, khắc phục hậu quả, không lơ là, chủ quan trước thiên tai.