Lâm Đồng: 1 người chết,1.000 căn nhà bị ngập, thiệt hại hơn 24 tỉ đồng 29/10/2025 11:30

(PLO)- Tính đến tối 28-10, Lâm Đồng đã có 1.000 căn nhà, hơn 2.500 ha hoa màu, cây trái bị hư hỏng do ngập lụt, thiệt hại hơn 24 tỉ đồng.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng, tính đến chiều tối 28-10, thiệt hại sơ bộ do mưa lũ đã lên đến hơn 24 tỉ đồng.

Ngoài trường hợp một cô giáo bị lũ cuốn tử vong, tính đến tối 28-10 đã có hơn 1.000 căn nhà bị ngập, hơn 2.500 ha hoa màu các loại bị ngập lụt, hư hỏng.

Nhà cửa, quốc lộ 1 đoạn Lương Sơn, Sông Lũy bị ngập.

Nhà cửa của người dân ở một số địa phương bị ngập, hư hỏng nặng, như xã Hàm Kiệm 30 căn, Hàm Liêm 15 căn, Hàm Thuận Bắc 30 căn, Hàm Thạnh 17 căn, Bình Thuận 133 hộ dân; Hiệp Thạnh 30 căn.

Tại xã D' Ran có nhiều nhà bị ngập úng, địa phương đang tổ chức thống kê tình hình thiệt hại. Xã Lương Sơn là địa phương có số nhà dân bị ngập nhiều nhất lên đến 650 căn.

Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, thủy sản và chăn nuôi, mưa lũ đã gây thiệt hại nặng tại nhiều địa phương. Tại phường Bình Thuận, khoảng 18 ha rau màu bị ngập; xã Hàm Kiệm ngập úng khoảng 20 ha thanh long; xã Hàm Liêm có 18 ha lúa, 5,5 ha thanh long và 1 ha rau bị ảnh hưởng.

Nhiều ha thanh long bị ngập.

Riêng Hàm Thuận Bắc ngập 160 ha lúa, 135 ha rau màu, 15 ha cây ăn quả; xã Hàm Thạnh ngập 80 ha thanh long và 25 ha rau màu; xã Hiệp Thạnh có khoảng 200 ha cây trồng các loại bị ảnh hưởng.

Về chăn nuôi, toàn tỉnh có 670 gia cầm, 5 con bò và 12 con heo bị cuốn trôi, chết. Các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê, đánh giá thiệt hại.

Thiệt hại về hạ tầng, giao thông, đô thị, sạt lở đất mấy ngày qua khá lớn. Cụ thể tại Quốc 28B, Quốc lộ 28 xảy ra sạt lở đất đá gây ách tắc giao thông.

Khu vực Bắc Bình bị ngập nặng.

Ngập tràn qua đường nối giữa thôn Ka Đô qua thôn Lạc Thạnh, một số mương thoát nước bị sụt lún, cuốn trôi; xã Tánh Linh hư hỏng tuyến đường nội đồng; phường Phan Thiết ngập úng tại một số tuyến đường; sập đổ 20 m tường rào phía trước tại trụ sở Tỉnh ủy Bình Thuận cũ (đường Bà Triệu)…

Nhiều đoạn đèo qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng bị sạt trượt.

Tại xã Sông Lũy, tuyến Quốc lộ 1A thuộc khu vực thôn Suối Nhuôm bị ngập (tăng so với thời điểm báo cáo lúc 7 giờ ngày 28-10). Ngoài ra, nhiều tuyến đường bị ngập lụt, sạt lở gây ách tắc giao thông.