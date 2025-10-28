Khắc phục xong sự cố tái sạt lở trên Quốc lộ 28B, phương tiện có thể lưu thông 28/10/2025 19:01

(PLO)- Đến 18 giờ 10 chiều 28-10, sự cố sạt lở trên Quốc lộ 28B (xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng) đã được khắc phục, thông xe cả hai chiều.

Đến 18 giờ 10 phút chiều 28-10, sau hơn một giờ đồng hồ, sự cố tái sạt lở trên Quốc lộ 28B đã được khắc phục, thông xe cả hai chiều.

Trước đó vào lúc 17 giờ chiều cùng ngày, trên tuyến Quốc lộ 28B, đoạn qua thôn Dốc Đá, xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục xảy ra sạt trượt khiến giao thông trên tuyến đường này bị gián đoạn.

Ùn tắc giao thông trên QL28B.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài đất, đá trên núi đã sạt lở xuống phần đường đang thi công khiến các phương tiện không thể lưu thông qua vị trí này.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, UBND xã Phan Sơn đã huy động các lực lượng công an, quân sự triển khai lực lượng phối hợp với đơn vị thi công triển khai các biện pháp khắc phục sự cố.

Cơ giới được huy động để dọn dẹp mặt đường.

Trước đó chiều 27-10, tại km 45 quốc lộ 28B cũng xảy ra sạt lở taluy khiến ùn tắc giao thông kéo dài và đến 19h30 cùng ngày sau khi huy động cơ giới đến đoạn đường này mới được thông xe.

Lực lượng cảnh sát đang điều tiết giao thông gần khu vực sạt lở.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia thì trong vài ngày tới sẽ còn xảy ra mưa lớn trên diện rộng, nguy cơ sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp.