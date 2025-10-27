Sạt lở trên đỉnh đèo Quốc lộ 28B, kẹt xe kéo dài 27/10/2025 17:47

(PLO)- Đoạn đường Quốc lộ 28B bị đất đá sạt lở chôn lấp dài khoảng 30m, các đơn vị đang huy động cơ giới đến khắc phục.

Chiều 27-10, tin từ Ban Quản lý dự án sửa chữa, nâng cấp Quốc lộ 28B cho biết, do mưa lớn một đoạn đường đã bị sạt lở tại khu vực km 45 gần đỉnh đèo Đại Ninh, thuộc địa phận tỉnh Lâm Đồng.

Kẹt xe kéo dài trên đỉnh đèo.

Hàng trăm phương tiện lưu thông qua đoạn này đều “chôn chân”, kẹt cứng chờ chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án số 5, Cục Đường bộ Việt Nam điều cơ giới đến khắc phục.

Hiện khu vực trên vẫn còn mưa, một lái xe từ hiện trường ùn tắc trên Quốc lộ 28B cho biết, vụ sạt lở không có thương vong về người và tài sản, tuy nhiên để các cơ giới khắc phục đưa đất đá đang lấp mặt đường khoảng 30m sẽ mất thời gian rất lâu.

Các phương tiện đang nằm chờ khắc phục.

Dự án sửa chữa, nâng cấp Quốc lộ 28B vừa được Bộ Xây dựng chấp thuận điều chỉnh tiến độ hoàn thành sang tháng 3-2026 thay vì hoàn thành trước 31-12-2025 như kế hoạch ban đầu.