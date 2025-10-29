Vòi rồng cao hàng chục mét xuất hiện trên biển Lâm Đồng 29/10/2025 19:12

Khoảng 17h chiều nay, 29-10, một số người dân ở bãi biển Cam Bình, La Gi, tỉnh Lâm Đồng, đã dùng điện thoại ghi được cảnh tượng một vòi rồng cao hàng chục mét xuất hiện trên biển.

Hình ảnh người dân chụp được trên biển Lâm Đồng.

Rất nhiều tài khoản Facebook, fanpage đã đăng hình ảnh về vòi rồng hiếm thấy này.

Một số người cho biết, vòi rồng xuất hiện rất bất ngờ và cũng kết thúc rất nhanh. Nơi xuất hiện vòi rồng ước khoảng 2 hải lý và rất may do mưa bão nên không có tàu, ghe đánh cá nào hoạt động gần đó bị ảnh hưởng.

Vòi rồng hay còn gọi là lốc xoáy là tên gọi dùng để chỉ một hiện tượng gió xoáy hút từ bề mặt mặt đất hoặc mặt biển lên đám mây vũ tích, tạo thành hình phễu, có kèm theo sấm sét.

Vòi rồng cao hàng chục mét.

Theo các chuyên gia, vòi rồng nước có thể đạt tốc độ sức gió lên tới 200km/h và có thể cuốn cả người, bẻ cong thuyền, hút cả cá và sinh vật trên biển lên cao rồi mang theo đi xa.