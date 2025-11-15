Xác định danh tính 2 người đàn ông tử vong do tai nạn giao thông tại Mũi Né 15/11/2025 12:33

(PLO)- Hai người đàn ông đi trên xe máy va chạm với xe tải tại Mũi Né, Lâm Đồng, tử vong trên đường đưa đi cấp cứu đã xác định được danh tính.

Ngày 15-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã bàn giao thi thể hai người đàn ông tử vong trong vụ tai nạn giao thông trên đường Võ Nguyên Giáp, Mũi Né tối 14-11, sau khi trưng cầu giám định tử thi, xác định danh tính.

Nơi xảy ra vụ tai nạn làm hai người tử vong.

Trước đó, chiều 14-11, trên đường Võ Nguyên Giáp xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải 86C-183.55 lưu thông hướng Mũi Né – Phú Thủy và một xe máy làm hai người đàn ông trên xe văng xuống đường bất tỉnh.

Hai nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa Khoa Bình Thuận cấp cứu nhưng cả hai đã tử vong do chấn thương sọ não nặng.

Cơ quan điều tra phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Đến rạng sáng 15-11, cơ quan chức năng đã xác định hai người đàn ông thiệt mạng là ông PCL (55 tuổi, ngụ xã Hàm Thuận, Lâm Đồng) và ông TVĐ (52 tuổi, ngụ Hải Hậu, Nam Định).