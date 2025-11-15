Tìm kiếm trên toàn quốc đối với chủ 3 công trình xây dựng trái phép 15/11/2025 11:33

UBND xã Tà Hine, tỉnh Lâm Đồng vừa có thông báo gởi UBND các xã, phường, đặc khu của 34 tỉnh, thành phố trên toàn quốc nhờ hỗ trợ tìm chủ công trình xây dựng trái phép, vi phạm quy định về trật tự xây dựng.

Một trong 3 công trình vi phạm.

Cụ thể, UBND xã Tà Hine đang đối mặt với một tình huống khó đỡ: Trong quá trình kiểm tra trật tự xây dựng, chính quyền xã phát hiện 3 công trình xây dựng trái phép trên một thửa đất (số 47, tờ bản đồ số 17). Tuy nhiên qua xác minh thì thửa đất này chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên việc tìm danh tính chủ nhân gần như bế tắc.

Điều đáng nói hơn là quy mô xây dựng không hề nhỏ, chứng tỏ đây không phải là một công trình phụ tạm bợ. Cụ thể, công trình thứ nhất có kết cấu trụ và đá sàn bằng sắt, mặt sàn lát gỗ; diện tích 41,6m2; công trình thứ hai có kết cấu móng, trụ và sàn mái bằng bê tông cốt thép, tường xây gạch; diện tích 41,3m2; công trình thứ ba có kết cấu bằng bê tông cốt thép, diện tích 129,5m2.

Vật liệu vẫn còn tập kết tại nơi xây dựng nhưng không tìm được chủ nhân.

3 công trình có tổng diện tích sàn gần 212,4m² đã âm thầm được xây dựng, nhưng chủ nhân thì lại biến mất không dấu vết, khiến chính quyền địa phương hoàn toàn không thể liên lạc được để xử lý.

Để thực hiện các thủ tục xử lý công trình vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, UBND xã Tà Hine đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu trên toàn quốc phối hợp thông tin trên hệ thống thông tin của địa phương để tìm chủ của các công trình xây dựng nêu trên.

“Trường hợp địa phương biết về chủ công trình nêu trên thì vui lòng thông tin cho UBND xã Tà Hine biết để xã liên hệ với chủ công trình giải quyết theo quy định của pháp luật. Sau ngày 15-11-2025, UBND xã Tà Hine không nhận được thông tin từ các xã, phường, đặc khu hoặc chủ các công trình trên thì UBND xã sẽ lập thủ tục xử lý theo quy định của pháp luật”, thông báo trên kết luận.