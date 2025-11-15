Lâm Đồng: Thành lập 124 trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã với hơn 900 biên chế 15/11/2025 09:02

(PLO)- Quyết định thành lập trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã phải hoàn thành trước ngày 18-11.

Ngày 14-11, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Phương án quan trọng về việc thành lập trung tâm dịch vụ tổng hợp thuộc UBND cấp xã.

Đây được xem là bước đi đột phá nhằm tinh gọn bộ máy, khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng và nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ công thiết yếu theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ông Đặng Hồng Sỹ (áo xanh, thứ 2 từ trái sang) Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm Trung tâm phục vụ hành chính công xã Tà Hine.

Chấm dứt phân tán nguồn lực

Phương án nêu rõ sự cần thiết phải thay đổi bởi sau khi hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều đơn vị sự nghiệp công lập bộc lộ sự trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, dẫn đến phân tán nguồn lực và hiệu quả hoạt động chưa cao.

Việc thành lập trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã nhằm giải quyết triệt để tình trạng này. Trung tâm sẽ đảm nhận chức năng cung ứng các dịch vụ công cơ bản thiết yếu cho người dân tại cơ sở như: Văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, môi trường, khuyến nông, đô thị...

Điểm cốt lõi và quan trọng nhất của phương án là việc hợp nhất, tổ chức lại hàng loạt đơn vị sự nghiệp hiện có để hình thành 124 trung tâm dịch vụ tổng hợp thuộc UBND cấp xã trên toàn tỉnh.

Cụ thể: Chuyển chức năng, nhiệm vụ của 14 trạm kỹ thuật nông nghiệp khu vực (đang trực thuộc Trung tâm Khuyến nông tỉnh) về các trung tâm mới.

Trung tâm phục vụ hành chính công phường 1 Bảo Lộc.

Tổ chức lại 28 trung tâm lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch (đã chuyển từ cấp huyện về cấp xã quản lý); tổ chức lại 5 đơn vị sự nghiệp khác được giao biên chế thuộc UBND cấp xã.

Kết quả, sẽ có 92 trung tâm được thành lập mới hoàn toàn và 32 đơn vị hiện có được tổ chức lại để bổ sung thêm nhiệm vụ đặc biệt là nhiệm vụ khuyến nông.

Quyền tự chủ cho cấp xã

Một thay đổi lớn về mặt pháp lý là thẩm quyền thành lập. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, UBND các xã, phường, đặc khu sẽ là đơn vị quyết định thành lập, tổ chức lại, thay đổi tên gọi, giải thể trung tâm dịch vụ tổng hợp thuộc cấp mình. Đây là sự phân quyền mạnh mẽ, tăng tính chủ động cho chính quyền cơ sở.

Về nhân sự, phương án đã cân đối nguồn lực rất chi tiết. Theo đó, tổng biên chế được bố trí cho 124 trung tâm là 917 người. Phương án đảm bảo nguyên tắc tối thiểu 6 biên chế/đơn vị đối với 80 đơn vị có số lượng người làm việc thấp.

Các trung tâm dịch vụ tổng hợp theo cấp xã phải thành lập trước ngày 18-11-2025.

Cơ cấu tối thiểu này bao gồm: 1 lãnh đạo, 2 vị trí khuyến nông, 2 vị trí văn hóa/thông tin và 1 người chuyên môn dùng chung, nhằm đảm bảo đơn vị mới có đủ khả năng vận hành đa ngành ngay từ đầu.

Các đơn vị có dân số cao hoặc quy mô lớn sẽ được bố trí đến 16 biên chế. UBND cấp xã được giao nhiệm vụ khẩn trương xây dựng đề án và quyết định thành lập trung tâm dịch vụ tổng hợp theo đúng quy định, hoàn thành trước ngày 18-11-2025.