Ông Hoàng Văn Bằng được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng 14/11/2025 14:27

(PLO)- UBND tỉnh Lâm Đồng điều động và bổ nhiệm ông Hoàng Văn Bằng, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, giữ chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Ngày 13-11, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký Quyết định 2115/QĐ-UBND, điều động và bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý.

Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (thứ 2 từ trái sang) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Hoàng Văn Bằng.

Theo đó, điều động và bổ nhiệm ông Hoàng Văn Bằng, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, giữ chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Thời hạn giữ chức vụ: 5 năm kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Ông Hoàng Văn Bằng sinh năm 1976, quê quán Hưng Yên.

Ông Bằng được điều động giữ chức Giám đốc Sở Ngoại vụ thay cho ông Đỗ Tấn Sương, Tỉnh ủy viên được điều động giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng.