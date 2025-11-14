Mũi Né trở thành trung tâm du lịch hàng đầu châu Á - Thái Bình Dương 14/11/2025 18:12

Ngày 14-11, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đã ký quyết định phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Phối cảnh cổng vào khu du lịch quốc gia Mũi Né.

Quyết định này là tầm nhìn chiến lược, định hướng phát triển Mũi Né thành một trung tâm du lịch mang tầm quốc tế, một điểm đến hàng đầu của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tham vọng 25 triệu lượt khách

Quy hoạch bao phủ một diện tích rộng lớn 14.760 ha, kéo dài từ phường Phú Thủy (Phan Thiết) đến xã Phan Rí Cửa (Tuy Phong). Mục tiêu cốt lõi là khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế độc đáo của Mũi Né, nâng cao khả năng cạnh tranh du lịch.

Chỉ tiêu quan trọng

Đến năm 2030

Đến năm 2040

Quy mô khách du lịch

Khoảng 14 triệu lượt khách

Khoảng 25 triệu lượt khách

Quy mô dân số

Khoảng 200.000 người

Khoảng 300.000 người

Cơ sở lưu trú

Khoảng 41.000 phòng

Khoảng 71.500 phòng



Với mục tiêu đón 25 triệu lượt khách và cung cấp hơn 70.000 phòng lưu trú vào năm 2040, Mũi Né sẽ không chỉ là một điểm nghỉ dưỡng mà còn là một đô thị du lịch hiện đại, đồng bộ.

Thể thao biển là thế mạnh của Mũi Né.

Ba trung tâm – một hành lang

Quy hoạch áp dụng mô hình phát triển đột phá: Một hành lang ven biển - Ba trung tâm - Đa hướng tiếp cận biển.

Cụ thể, trục giao thông đường bộ ven biển dài 63 km (từ Phan Rí Cửa đến Phú Thủy) được định hình là hành lang ven biển và trục xương sống chủ đạo của khu du lịch. Đây là khu vực năng động, khai thác tối đa lợi thế từ biển, kết nối tất cả các khu chức năng quan trọng.

Đồi cát Mũi Né.

Quy hoạch phân chia thành ba phân khu rõ rệt, mỗi nơi mang một sản phẩm du lịch nổi bật riêng:

Trung tâm 1 – Phú Thủy – Mũi Né: Thương mại – tài chính – chăm sóc sức khỏe – nghỉ dưỡng biển – thể thao biển quốc gia.

Trung tâm 2 – Hòa Thắng: Hạt nhân phát triển mới với điểm nhấn Bàu Trắng, đồi cát, công viên chuyên đề, thể thao địa hình, ưu tiên kêu gọi đường đua F1.

Trung tâm 3 – Phan Rí Cửa: Đô thị nghỉ dưỡng ven biển, phát triển lưu trú dài hạn, chăm sóc sức khỏe.

Tạo nhiều lối mở xuống biển, quảng trường biển, bãi đỗ xe, không gian công cộng phục vụ cộng đồng và du khách để đa hướng tiếp cận biển.

Làng chài Mũi Né.

Quyết định nhấn mạnh tính chất của Mũi Né là trung tâm du lịch nghỉ dưỡng biển, thể thao biển gắn liền với đặc trưng cảnh quan cát và văn hóa Chăm cùng các lễ hội truyền thống.

Phát triển đa dạng các loại hình như du lịch sinh thái nông nghiệp đồi – rừng – biển, du lịch chuyên đề về cát, du lịch văn hóa, cộng đồng và dịch vụ thương mại cao cấp.

Quy hoạch tập trung vào hệ thống hạ tầng hiện đại, đồng bộ: Nghiên cứu đầu tư phát triển tuyến đường sắt đô thị kết nối từ trung tâm Phan Thiết đến Mũi Né; khuyến khích xây dựng bãi đỗ xe ngầm để bảo vệ cảnh quan; phát triển hệ thống du thuyền, các trung tâm vui chơi giải trí lớn, cao cấp (công viên chuyên đề, phim trường, giải trí kỹ thuật cao) tại xã Hòa Thắng…

Hệ thống trường học, y tế, văn hóa – thể thao được bố trí theo chuẩn quốc gia, đảm bảo phục vụ dân cư lẫn khách du lịch và chỉ ưu tiên năng lượng sạch, tiểu thủ công nghiệp phục vụ du lịch… Trong đó, ưu tiên phát triển hệ thống quảng trường biển liên tục dọc bờ biển….

Mũi Né sẽ trở thành thương hiệu du lịch toàn cầu.

Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 là cơ sở pháp lý vững chắc để Lâm Đồng thu hút đầu tư, quản lý xây dựng và biến Mũi Né trở thành một thương hiệu du lịch toàn cầu trên bản đồ thế giới.