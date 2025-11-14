Tài xế gây tai nạn rồi tự đưa 2 cụ già đi cấp cứu, 1 người đã tử vong 14/11/2025 20:07

Tối 14-11, liên quan vụ tài xế ô tô gây tai nạn khiến hai cụ già bị thương rồi đưa lên xe đi cấp cứu, không báo cơ quan chức năng, UBND xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng đã có báo cáo ban đầu.

Khoảnh khắc ô tô lao vào 2 cụ già bên lề đường.

Theo đó, vào lúc 14 giờ ngày 14-11, Công an xã Sơn Mỹ nhận tin báo của ông Huỳnh Hữu Chiến (46 tuổi) ngụ thôn Phò Trì, xã Sơn Mỹ, về việc ông điều khiển phương tiện giao thông gây tai nạn vào ngày 11-11.

Công an xã Sơn Mỹ đã tổ chức xác minh và xác định khoảng 9 giờ ngày 11-11, ông Chiến điều khiển xe ô tô bán tải 51D-639.48 từ nhà riêng đến trước cổng trụ sở UBND xã Sơn Mỹ để làm giấy tờ.

Khi điều khiển xe trên Quốc lộ 55 gần đến khu vực cổng UBND xã, ông Chiến bật đèn tín hiệu (xi nhan) qua đường vào đến khu vực sân bê tông. Do bị khuất tầm nhìn, ô tô đã tông trúng vào 2 cụ già đang ngồi cạnh lề đường. Ngay sau khi xảy ra sự việc, ông Chiến đã sử dụng ô tô trên đưa 2 cụ đi cấp cứu tại TP.HCM.

Đến ngày 14-11, ông Chiến đến Công an xã trình báo toàn bộ nội dung sự việc. Công an xã Sơn Mỹ đã cử cán bộ đến nhà 2 nạn nhân tại thôn 3, xã Sơn Mỹ, để xác minh và được biết bà Trần Thị Ngẫu (68 tuổi) bị gãy chân, đã phẫu thuật, hiện sức khỏe ổn định. Riêng bà Trần Thị Chiện (79 tuổi) đã tử vong vào tối 13-11, gia đình từ chối khám nghiệm tử thi.

Hiện Công an đã tiến hành kiểm tra nơi xảy ra vụ việc, rà soát, trích xuất camera an ninh khu vực xung quanh hiện trường; ghi lời khai một số người biết sự việc, người chứng kiến để thu thập thông tin, yêu cầu ông Huỳnh Hữu Chiến đưa ô tô về trụ sở Công an xã để tạm giữ phục vụ kiểm tra, khám nghiệm phương tiện.

Tài xế dừng xe đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu nhưng sau đó không báo công an.

Công an xã đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng và VKSND Khu vực 15-Lâm Đồng; Trung tâm giám định Pháp y tỉnh tiến hành khám nghiệm tử thi để điều tra.

Như tin đã đưa, ngày 14-11, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip về vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra tại km61+300, Quốc lộ 55 thuộc địa bàn thôn Gò Găng, xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng.

Vụ tai nạn giao thông được camera ghi lại vào lúc 8h59 ngày 11-11, khi một xe ôtô màu đen từ Quốc lộ 55 cua vô đường vào trụ sở UBND xã Sơn Mỹ thì cán lên hai cụ già đang ngồi sát lề đường.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, người đàn ông lái ô tô cùng người dân gần đó đã đưa hai cụ già lên xe chở đi cấp cứu mà không báo công an.