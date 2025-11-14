Tài xế ô tô cán 2 cụ già rồi đưa đi cấp cứu không báo công an 14/11/2025 17:06

(PLO)- Tài xế ô tô cán hai cụ già rồi đưa lên xe đi cấp cứu, sau ba ngày vẫn chưa báo cơ quan chức năng.

Ngày 14-11, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip về vụ tai nạn giao thông cán hai cụ già thương tâm xảy ra tại km61+300, quốc lộ 55 thuộc địa bàn thôn Gò Găng, xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng (trước đây thuộc xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận cũ).

Hai cụ già ngồi bên lề đường và xe ô tô cua vào gây tai nạn.

Vụ tai nạn giao thông được camera ghi lại vào lúc 9 giờ ngày 11-11, khi một xe ô tô màu đen từ quốc lộ 55 cua vô đường vào trụ sở UBND xã Sơn Mỹ thì cán lên người hai cụ già đang ngồi sát lề đường.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, người đàn ông lái ôtô cùng người dân gần đó đã đưa hai cụ già lên xe chở đi cấp cứu.

Sau đó, có thông tin một cụ già đã tử vong; cụ già còn lại bị thương rất nặng đang được cấp cứu tại TP.HCM. Tuy nhiên, theo một lãnh đạo UBND xã Sơn Mỹ sau vụ tai nạn người nhà của hai cụ già trên đã không trình báo cơ quan chức năng nên xã cũng chưa nắm được thông tin chi tiết.

Sau khi gây tai nạn, tài xế dừng xe đưa hai cụ già đi cấp cứu.

Nguồn tin của PLO cho biết, hai cụ già trên mới đến trụ sở UBND xã Sơn Mỹ nhận trợ cấp xã hội vừa xong và ra cạnh lề đường ngồi nói chuyện chờ người nhà đến chở về thì xảy ra vụ tai nạn.

Vụ việc đã được báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, làm rõ.