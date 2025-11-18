48 giờ 'chạy đua' xuyên đêm giải cứu 11 người bị cô lập trên đèo Khánh Lê 18/11/2025 18:44

(PLO)- Lực lượng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã chạy đua với thời gian giải cứu 11 người bị cô lập trên đèo Khánh Lê.

Chiều tối 18-11, sau hơn 48 giờ đối mặt với đói, lạnh và cô lập trên đèo Khánh Lê, 11 người dân cùng 6 phương tiện cuối cùng đã được lực lượng chức năng Lâm Đồng tiếp cận, đưa về nơi an toàn.

Các lực lượng vừa mở đường vừa đi vào khu vực giải cứu.

Đây là một chiến dịch giải cứu thần tốc, không ngừng nghỉ của Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng và các lực lượng liên quan.

Sự cố sạt lở kinh hoàng xảy ra vào đêm 16-11 tại đèo Khánh Lê (QL27C nối Lâm Đồng – Khánh Hoà), đã cướp đi sinh mạng 6 người và khiến 19 người bị thương còn gây ra kẹt nhiều phương tiện trên ngọn đèo này.

Ngoài 9 người dân đã được CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng sơ tán trước đó an toàn về trụ sở Công an xã Lạc Dương, cơ quan chức năng Lâm Đồng phát hiện thêm nhiều nạn nhân khác bị mắc kẹt giữa các điểm sạt lở.

Địa hình trên đèo Khánh Lê bị sạt lở vô cùng nguy hiểm.

Thời điểm nhận thông tin, CSGT được biết có hai xe tải đang kẹt không thể di chuyển khỏi đèo Khánh Lê. Ngay lập tức, lực lượng đã gần như không nghỉ ngơi, huy động phương tiện máy móc, vượt qua vô vàn hiểm trở, đất đá ngổn ngang để tiếp cận khu vực sạt lở nơi 2 xe tải mắc kẹt.

Phát thức ăn và nước uống cho những người đã bị mắc kẹt hơn 48h.

Khoảng 16 giờ 35 phút chiều nay, đội cứu hộ đã tiếp cận được hiện trường ở đoạn Km 43 (thuộc tỉnh Khánh Hòa) và bất ngờ phát hiện thêm một nhóm người và xe bị cô lập hoàn toàn giữa đèo.

Tại vị trí bị cô lập ở Km 49+500, lực lượng chức năng xác định có tổng cộng 11 người bị mắc kẹt. Họ là tài xế và phụ xe trên 5 xe tải (thuộc nhà xe Thanh Thủy, Nhật Nguyên và các xe tải tuyến Đà Lạt – Nha Trang) cùng 1 xe ô tô con.

Những người này đã bị kẹt lại trên đèo từ đêm 16-11, trải qua hơn 2 ngày đêm đói, lạnh và khát, hoàn toàn bị cô lập do đất đá sạt lở chặn kín cả hai đầu.

Nước chảy như thác trên đỉnh đèo.

Trước tình hình khẩn cấp, ưu tiên hàng đầu của các đơn vị chức năng là tiếp tế lương thực và nước uống ngay khi vừa tiếp cận được tài xế và người dân.

Lãnh đạo Phòng CSGT cho biết, nhờ sự tiếp tế kịp thời, sức khỏe của toàn bộ 11 người bị kẹt trên đèo hiện đã ổn định. Công tác dọn dẹp hiện trường đang được triển khai khẩn trương để đưa toàn bộ người và phương tiện quay trở lại Đà Lạt ngay trong đêm nay, thoát khỏi vùng nguy hiểm.

Tiếp cận thành công nhóm người cùng phương tiện kẹt trên đèo.

Tuy nhiên, công tác di dời vẫn phải tiến hành hết sức thận trọng. Các điểm sạt lở tại Km 49+500 trên đèo Khánh Lê vẫn đang tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của lực lượng cứu hộ và người bị nạn.