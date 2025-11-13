TP.HCM: Công an điều tra vụ 48 căn nhà xây dựng trái phép 13/11/2025 12:36

(PLO)- 48 căn nhà xây dựng trái phép sau đó bán cho người dân với hình thức vi bằng.

Công an TP.HCM vừa mới cử các cán bộ đến khu vực có 48 căn nhà xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại phường Tân Khánh, TP.HCM, để thu thập thông tin từ người dân và các bên liên quan.

Khu vực có 48 căn nhà xây dựng trái phép.

Tại đây, cán bộ công an đã đo vẽ hiện trạng toàn bộ khu đất, lập danh sách các hộ dân đang sinh sống, ghi lời khai tại chỗ để làm rõ hành vi xây dựng trái phép và lừa đảo (nếu có).

Đây là động thái mới nhất của cơ quan công an liên quan đến vụ việc đã kéo dài từ lâu, và sau khi Công an TP.HCM tiếp nhận kiến nghị của TAND khu vực 17.

Theo hồ sơ, năm 1999, hộ ông Trương Minh Ký (56 tuổi) được UBND huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, diện tích 5.802 m², thuộc thửa số 87, tờ bản đồ số 16 tại phường Tân Phước Khánh.

Đến năm 2017, ông Ký phát hiện ông Lê Văn Hoàng (56 tuổi) và bà Nguyễn Thị Út (49 tuổi) chiếm một phần diện tích đất của ông để xây dựng nhà tạm, dẫn đến tranh chấp.

Khi xảy ra tranh chấp và kiện đến tòa án, TAND thị xã Tân Uyên đã áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, yêu cầu ngừng thi công nhưng ông Hoàng vẫn tiếp tục xây dựng.

Lực lượng công an đến khu vực 48 căn nhà xây dựng trái phép để điều tra.

Đến năm 2020, trên khu đất này đã hình thành 25 căn nhà cấp 4, hai dãy phòng trọ và năm căn đang xây dựng. Khi vụ việc bị phát hiện, tổng cộng có 48 căn nhà đã được xây dựng trái phép.

Sau đó, TAND TP Tân Uyên (nay là TAND khu vực 17 TP.HCM) tuyên buộc ông Hoàng, bà Út tháo dỡ toàn bộ công trình, trả lại đất cho ông Ký, đồng thời tòa án cũng kiến nghị khởi tố xem xét trách nhiệm hình sự việc chiếm đất, xây dựng trái phép.

Mặc dù bản án đã có hiệu lực, ông Hoàng vẫn viết giấy tay chuyển nhượng nhiều căn nhà và lô đất cho người khác, với giá từ 200 triệu đến hơn 1 tỉ đồng/căn, thu về hàng chục tỉ đồng.

Những người mua nhà đều là người dân lao động, có kinh tế khó khăn và đang lo lắng sẽ bị mất trắng tài sản...