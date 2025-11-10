Cưỡng chế triệt để các resort xây dựng trái phép trên đồi cát bay Mũi Né 10/11/2025 11:48

(PLO)- Sau nhiều năm lấn chiếm đất công tại khu vực đồi cát bay Mũi Né, các công trình xây dựng trái phép đang được cưỡng chế triệt để.

Sáng 10-11, UBND phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng triển khai quyết định cưỡng chế, buộc hai cá nhân là bà Nguyễn Thị Thu Thảo và bà Nguyễn Thị Thùy Trang khắc phục hậu quả đối với hành vi lấn chiếm hơn 6,6 ha đất công và xây dựng trái phép tại danh thắng Đồi cát bay Mũi Né.

Thời gian thực hiện cưỡng chế dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ 10 đến 12-11-2025.

Các lực lượng chức năng đang tiến hành cưỡng chế.

Đây là vụ việc vi phạm đất đai nghiêm trọng kéo dài nhiều năm trên danh thắng du lịch nổi tiếng quốc gia. Theo hồ sơ, tình trạng mua bán đất bằng giấy tay trên đất do Nhà nước quản lý đã diễn ra từ cuối năm 2019. Những người mua đất trái phép đã đưa phương tiện cơ giới vào san lấp, xây dựng công trình một cách ngang nhiên và công khai suốt một thời gian dài.

Tổng diện tích đất công bị lấn chiếm có thời điểm lên tới gần 7,5ha, trong đó bà Thảo và Trang chiếm giữ đến hơn 6,6ha.

Trên diện tích bị lấn chiếm này, có các công trình gồm ít nhất 7 căn nhà kiên cố, 2 hồ bơi lớn như một resort khép kín, được bao bọc bởi cây xanh và có cả hệ thống điện mặt trời, hệ thống nước sạch…

Những công trình xây dựng trái phép cạnh đồi cát Mũi Né.

Điều đáng nói, việc lấn chiếm và xây dựng trái phép diễn ra suốt một thời gian dài mà không bị ngăn chặn kịp thời, dẫn đến hậu quả khó khắc phục, đến tháng 12-2022, Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận (cũ) đã có công văn khẩn cấp đề nghị kiểm tra, xác minh.

Liên quan trách nhiệm vụ việc, tháng 6-2025, HĐND phường Mũi Né đã biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND phường đối với ông Bùi Ngọc Lâm. Trước đó, ông Lâm đã bị tạm đình chỉ công tác và bị kỷ luật khiển trách vì đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý đất đai và trật tự xây dựng, trực tiếp dẫn đến tình trạng lấn chiếm đất công và xây dựng trái phép kéo dài.

Khu vực khoanh đỏ là nơi đất bị lấn chiếm và ngang nhiên xây dựng trái phép như resort, khu du lịch khép kín.

Đến tháng 10-2025, UBND phường Mũi Né cũng đã thực hiện cưỡng chế đối với một trường hợp lấn chiếm hơn 7.000m2 đất công tại đồi cát bay Mũi Né.

Việc cưỡng chế buộc tháo dỡ công trình, nhổ bỏ cây trồng và khôi phục lại tình trạng ban đầu của hơn 6,6ha đất này là một hành động quyết liệt của chính quyền, thể hiện quyết tâm chấm dứt tình trạng "xẻ thịt" danh thắng, trục lợi trên tài sản công.