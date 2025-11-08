Tạm thời khống chế thành công 4 vết nứt 'tử thần' trên thân đập hồ Cay An 08/11/2025 20:59

(PLO)- Nguy cơ vỡ hồ Cay An đã được đẩy lùi và đang hy vọng sẽ khắc phục vết nứt trong 15 ngày và xử lý toàn thân đập trong 30 ngày tới.

20h30 tối 8-11, trao đổi nhanh qua điện thoại với PLO, ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Gíam đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Phó Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng cho biết, liên quan đến tình hình khẩn cấp tại hồ Cay An (xã Tà Năng), đến thời điểm hiện tại có thể nói là tạm ổn.

Các đơn vị chức năng đã đóng cừ thành công.

Theo ông Tân, đối với 4 vết nứt vai đập tại vị trí tiếp giáp với các đồi đã tiếp tục gia cố bao tải cát dọc cừ tràm, tăng cường máy bơm để xả nước hồ, giảm áp lực thấm.

Hiện các đơn vị chức năng đã khảo sát toàn thân đập, dự kiến sẽ khoan, bơm chống thấm trước 4 vết nứt mất 15 ngày và xử lý toàn thân đập mất 30 ngày.

Theo ông Tân, bản tin dự báo thời tiết cho biết ngày mai 9-11 tại khu vực này có mưa nhỏ và qua đầu tuần trời sẽ nắng ráo.

“Nếu khẩn trương triển khai các giải pháp khắc phục và thời tiết không mưa bất thường, nguy cơ vỡ hồ Cay An thấp và các cơ quan chức năng của tỉnh Lâm Đồng sẽ khắc phục thành công. Về lâu dài sẽ gia cố rọ đá các vai đập và phải giao đơn vị quản lý vận hành chuyên nghiệp về thuỷ lợi quản lý, duy tu, bảo trì hàng năm. Chúng tôi sẽ có mặt và túc trực tại hiện trường để giám sát việc thực hiện tốt nhất và đúng theo nhận định, dự kiến”, ông Phan Nguyễn Hoàng Tân cho biết.

Các đơn vị thi công xuyên đêm khắc phục sự cố.

Như PLO đã đưa hồ Cay An (xã Tà Năng) rộng khoảng 20 ha, dung tích thiết kế 1,7 triệu m3 từ 6-11 đến tối 7-11, xuất hiện các vị trí thấm nước, sạt trượt nguy hiểm trên thân đập và có nguy cơ vỡ đập.

Trước tình hình hồ chứa nước Cay An đang xuất hiện sự cố thấm, sạt trượt mái đập, diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường kết hợp tại khu vực đang có mưa, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng đoàn công tác đã trực tiếp có mặt tại hiện trường động viên, chỉ đạo các đơn vị.

Gia cố thân đập lúc nửa đêm.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng yêu cầu sơ tán ngay hơn 110 hộ với trên 500 người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, khẩn trương thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố.

Để cứu hồ Cay An, đêm 7-11 các lực lượng chức năng đã phá dỡ một phần ngưỡng tràn xả lũ (kích thước dài 1,5m, rộng 0,22÷1,1m, cao 0,71m) để hạ mực nước.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp khẩn lúc nửa đêm.

Trong đêm qua và sáng nay đã hoàn thành việc đóng cừ xong tại một số vị trí và mực nước hồ đã hạ thêm được 4cm và các đơn vị khắc phục đã khoan, bơm chống thấm thành công…

Lãnh đạo tỉnh, các đơn vị khắc phục sự cố thức xuyên đêm tại hiện trường.

Giữa những lo âu về cơn thịnh nộ của thiên nhiên, tin tức lạc quan về hồ Cay An sau nỗ lực xuyên đêm đã mang lại sự nhẹ nhõm vô bờ bến. Với sự chỉ đạo quyết liệt, bám sát hiện trường của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, nguy cơ vỡ hồ Cay An đã được đẩy lùi đáng kể và mọi người dân địa phương đang hy vọng các đơn vị chức năng sẽ khắc phục vết nứt trong 15 ngày và toàn thân đập trong 30 ngày tới…