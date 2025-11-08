Phá dỡ một phần ngưỡng tràn xả lũ, sự cố ở hồ Cay An cơ bản được xử lý 08/11/2025 08:02

(PLO)- Với nỗ lực xuyên đêm của các đơn vị chức năng, mực nước hồ Cay An đã hạ được 4cm. Hôm nay (8-11) các đơn vị chức năng tiếp tục khắc phục sự cố.

Sáng 8-11, ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Phó Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng cho biết, liên quan đến tình hình khẩn cấp tại hồ Cay An (xã Tà Năng), các đơn vị chức năng đã xuyên đêm khắc phục.

Nhiều vị trí đã được đóng cừ gia cố. Ảnh chụp sáng 8-11.

Cụ thể, đêm qua đã hoàn thành việc đóng cừ xong tại một số vị trí và mực nước hồ đã hạ thêm được 4cm. Trong sáng nay, các đơn vị khắc phục sẽ khoan, bơm chống thấm và tình hình tại hồ chứa nước Cay An hiện đang tạm ổn.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng, đêm 7-11 các lực lượng chức năng đã phá dỡ một phần ngưỡng tràn xả lũ (kích thước dài 1,5m, rộng 0,22÷1,1m, cao 0,71m) để hạ mực nước hồ Cay An.

Cụ thể, trong ngày 7-11 vết nứt sạt trượt (cũ) phía trên hướng mặt đập, nối với phần mái đá kênh tiêu nước dài 9m đã mở rộng ra trung bình từ 14 đến 16cm, độ lún trung bình từ 30 đến 50cm.

Vết nứt sạt trượt vị trí 2 cách vết nứt sạt trượt vị trí 1 là 1,5m (trong đó phần mái đập dài 10m đã mở rộng ra trung bình từ 16 đến 26cm; phần mái đá (mương thoát nước dọc) dài 3,5m, rộng trung bình từ 0,7 đến 0,9cm). Mực nước cách ngưỡng tràn là 30cm. Riêng các rãnh dưới chân vị trí nứt sạt trượt thấm nước, vị trí thấm tại vai đồi độc lập, mương thoát nước mái hạ du thấm tạo dòng thấm nhiều hơn…

Hồ Cay An rộng khoảng 20 ha, dung tích thiết kế 1,7 triệu m3 nước, nếu vỡ đập sẽ gây thiệt hại vô cùng lớn.

Sau khi trực tiếp đến hiện trường, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp tại chỗ.

Trước tình hình hồ chứa nước Cay An đang xuất hiện sự cố thấm, sạt trượt mái đập, diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường kết hợp tại khu vực đang có mưa, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng đoàn công tác đã trực tiếp có mặt tại hiện trường động viên, chỉ đạo các đơn vị.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng yêu cầu sơ tán ngay hơn 110 hộ với trên 500 người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, khẩn trương thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh hỗ trợ lực lượng, phương tiện để ứng phó khi có nhu cầu. Tổ chức trực 24/24h tại công trình và các vị trí xung yếu để kịp thời theo dõi diễn biến công trình, phối hợp cùng đơn vị liên quan để triển khai các biện pháp ứng phó.

Các đơn vị xuyên đêm gia cố thân đập.

Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đức Trọng tiếp tục khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường huy động tối đa nhân lực, vật tư, phương tiện máy móc để khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn đập hồ Cay An nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân vùng hạ du.

Phối hợp với UBND xã Tà Năng để cung cấp đầy đủ thông tin cho người dân nắm bắt được sự cố và nguy cơ mất an toàn có thể xảy ra; xây dựng các kịch bản, phương án ứng phó kịp thời nếu công trình xảy ra sự cố, nguy cơ cao nhất là vỡ đập...