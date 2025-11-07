Một nạn nhân trong vụ lũ cuốn dưới chân núi Tân Lai đang hôn mê, nguy kịch 07/11/2025 16:31

(PLO)- Người đàn ông được cứu sống trong thảm kịch dưới chân núi Tân Lai đang nguy kịch, hôn mê tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Ngày 7-11, Đảng ủy, UBND xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng đã cử người đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để thăm và hỗ trợ ban đầu cho gia đình ông Bùi Văn Khánh (53 tuổi), nạn nhân bị lũ cuốn trôi trong đêm 1-11 dưới chân núi Tân Lai.

Đại diện Đảng ủy, UBND xã Tuy Phong trao tiền hỗ trợ cho gia đình ông Bùi Văn Khánh.

Được biết, đêm 1-11, ông Bùi Văn Khánh bị nước từ sự số vỡ hồ trên núi Tân Lai đổ ập cuốn trôi cách nhà khoảng 600m thì may mắn được một số người dân địa phương cứu sống. Khi được đưa an toàn lên nơi an toàn, ông Khánh ngồi thất thần, ho liên tục.

Ông Khánh thời điểm được cứu sống.

Riêng căn nhà của ông Khánh mới được xây cùng tài sản, hoa màu gần như mất trắng, rất may là vợ con ông Khánh thoát được an toàn.

Căn nhà của ông Khánh.

Theo người nhà, sau khi được cứu, ông Khánh ho toàn ra sình bùn do bị nước cuốn đi một đoạn dài, ông uống nước sình bùn rất nhiều. Đến ngày 4-11 sau nhiều lần thăm khám y tế ở địa phương không đỡ, gia đình đã đưa ông đến Bệnh viện Chợ Rẫy và vừa đến nơi ông đã hôn mê, hiện nay đang được điều trị tích cực. Theo các bác sĩ, bệnh nhân bị dịch tràn phổi do hít phải bùn sình và đang được Bệnh viện rửa, bơm thuốc, theo dõi.

Như PLO đã đưa, đêm 1-11, các hồ chứa nước xây dựng không phép trên núi Tân Lai đã bất ngờ vỡ đổ ập một lượng nước khổng lồ xuống khu dân cư thôn 2, xã Tuy Phong bên dưới. Nước cuốn đi 4 người và 3 người được cứu sống trong đó có ông Khánh, còn bé gái 13 tuổi tử vong rất thương tâm.

Ngoài ra lượng nước khổng lồ nói trên còn làm hư hại hơn 100 ha hoa màu, cây trái, gia súc, gia cầm, nhà cửa của hàng trăm hộ dân và nhiều hạ tầng giao thông trong khu vực.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng làm rõ.