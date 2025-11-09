Hơn 170 triệu đồng giúp đỡ nạn nhân bị lũ cuốn dưới chân núi Tân Lai 09/11/2025 11:30

(PLO)- Đến thời điểm hiện tại, sức khỏe nạn nhân bị lũ cuốn dưới chân núi Tân Lai đã tạm thời ổn định.

Ngày 9-11, nguồn tin của PLO cho biết, dự kiến ngày 10-11, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM, sẽ tiến hành nội soi khí phế quản cho ông Bùi Văn Khánh, nạn nhân bị lũ cuốn trôi trong vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai, đêm 1-11.

Căn nhà cấp 4 của ông Khánh gần như hư hỏng hoàn toàn.

Theo các bác sĩ, đây là thủ thuật y tế dùng để tìm kiếm và loại bỏ dị vật như bùn đất hoặc các vật thể khác bệnh nhân hít phải, khỏi đường hô hấp. Bác sĩ sẽ sử dụng ống nội soi có gắn camera để quan sát trực tiếp bên trong khí quản và phế quản…

Đến nay, sau 2 ngày phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM kêu gọi hỗ trợ, giúp đỡ cho ông Bùi Văn Khánh, người đã mất sạch tài sản, nhà cửa trong vụ lũ cuốn, từ nhiều nguồn khác nhau, gia đình ông đã nhận được tổng cộng hơn 170 triệu đồng.

Ngoài ra, Đảng ủy, UBND xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng, cũng đến Bệnh viện Chợ Rẫy trao 10 triệu đồng hỗ trợ gia đình ông Khánh.

Đại diện UBND xã Tuy Phong trao tiền hỗ trợ cho người nhà ông Khánh tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Như PLO đã đưa, đêm 1-11, các hồ chứa nước xây dựng không phép trên núi Tân Lai bất ngờ vỡ, đổ ập một lượng nước khổng lồ xuống khu dân cư thôn 2, xã Tuy Phong bên dưới.

Nước cuốn đi 4 người và 3 người được cứu sống trong đó có ông Khánh, còn bé gái 13 tuổi tử vong rất thương tâm.

Ngoài ra, lượng nước khổng lồ nói trên còn làm hư hại hơn 100 ha hoa màu, cây trái, gia súc, gia cầm, nhà cửa của hàng trăm hộ dân và nhiều hạ tầng giao thông trong khu vực.

Được biết, đêm 1-11, ông Bùi Văn Khánh bị nước từ sự số vỡ hồ trên núi Tân Lai đổ ập cuốn trôi cách nhà khoảng 600m thì may mắn được một số người dân địa phương cứu sống. Khi được đưa an toàn lên nơi an toàn, ông Khánh ngồi thất thần, ho liên tục.

Ông Bùi Văn Khánh thời điểm vừa được cứu sống.

Riêng căn nhà của ông Khánh mới được xây cùng tài sản, hoa màu gần như mất trắng, rất may vợ con ông thoát được an toàn.

Theo người nhà, sau khi được cứu, ông Khánh ho ra toàn sình bùn do bị nước cuốn đi một đoạn dài, ông uống nước sình bùn rất nhiều.

Đến ngày 4-11 sau nhiều lần thăm khám y tế ở địa phương không đỡ, gia đình đã đưa ông đi TP.HCM.