Huy động biên phòng, công an tìm kiếm du khách mất tích tại vùng biển Kê Gà 08/11/2025 16:49

(PLO)- Sau 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, vẫn chưa tìm thấy du khách từ TP.HCM mất tích ở vùng biển Kê Gà.

Đến 16h30 chiều nay 8-11, tin từ Đồn Biên phòng Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng cho biết vẫn chưa tìm thấy nam du khách bị sóng lớn cuốn trôi vào ngày 6-11 tại vùng biển Kê Gà.

Các lực lượng vẫn đang bám sát hiện trường tìm kiếm.

Theo đó 2 ngày qua Bộ đội Biên phòng Tân Thành đã huy động hàng chục lượt cán bộ, chiến sĩ, sử dụng ca nô của đơn vị và phối hợp với 2 phương tiện tàu cá của ngư dân địa phương, cùng các lực lượng: Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Thành, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng, tổ chức tìm kiếm, cứu nạn trên biển

Được biết, khoảng 9 giờ sáng 6-11, tại khu vực bãi biển Kê Gà, xã Tân Thành, một nam du khách đến từ TP.HCM trong khi tắm biển đã bị sóng lớn cuốn trôi ra xa bờ.

Sau 2 ngày nỗ lực vẫn chưa tìm thấy nam du khách.

Hiện lực lượng tham gia cứu hộ vẫn đang tích cực rà soát khu vực dọc bờ biển và vùng nước lân cận, đồng thời duy trì lực lượng, phương tiện trực 24/24 giờ để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Đồn Biên phòng Tân Thành khuyến cáo nhân dân và du khách tuyệt đối không tắm biển trong thời gian này, bởi thời tiết đang chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, sóng to, gió lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao.