Tiếp tục biểu dương thanh niên cứu người rồi lặng lẽ bỏ đi từ chối chụp hình 08/11/2025 15:53

(PLO)- Anh Nguyễn Bền, người dũng cảm lao xuống dòng nước xiết cứu người rồi từ chối chụp hình, lặng lẽ bỏ đi đã được Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng tặng bằng khen.

Chiều 8-11, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đại diện Sở Nội vụ và bà Đặng Thị Hồng Lâm, Chủ tịch UBND phường La Gi đã trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tuyên dương anh Nguyễn Bền - người đàn ông có hành động dũng cảm cứu người phụ nữ tại cầu Tân Lý rồi lặng lẽ bỏ đi vào đêm 5-11.

Đại diện Sở Nội vụ và Chủ tịch UBND phường La Gi thừa ủy quyền trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho anh Nguyễn Bền.

Trước đó, như PLO đã đưa khoảng 22 giờ tối 5-11 một người phụ nữ ngoài 30 tuổi dừng xe máy rồi bất ngờ leo qua lan can cầu Tân Lý và gieo mình xuống dòng nước lũ đang chảy xiết.

Trong lúc mọi người đang hô hoán thì anh Bền (36 tuổi) tình cờ đi ngang không do dự dừng xe máy lao xuống dòng nước lũ lạnh buốt cứu người phụ nữ, đưa vào bờ an toàn.

Anh Bền lao xuống dòng nước xiết cứu người phụ nữ.

Đáng nói là khi người phụ nữ may mắn vẫn còn hoảng loạn và mọi người đang chờ xe cứu thương đưa đến bệnh viện thì anh Nguyễn Bền lặng lẽ đứng dậy rời khỏi đám đông, không một ai biết danh tính để cảm ơn.

Công an phường La Gi xác định người phụ nữ nhảy cầu Tân Lý là chị T (35 tuổi) ngụ La Gi. Đến trưa ngày 6-11, Công an phường cũng xác định người có hành động dũng cảm cứu người dưới dòng sông chảy xiết giữa đêm khuya là anh Nguyễn Bền.

Nạn nhân được anh Bền đưa an toàn vào bờ.

Anh Bền quê Đức Phổ, Quảng Ngãi đưa vợ vào La Gi làm lao động biển thời gian gần đây và anh cho biết, ai biết bơi cũng phải hành động như anh, thấy người nguy kịch phải tìm cách cứu sống.

Được biết, ngày 6-11, UBND phường La Gi đã tặng giấy khen tuyên dương hành động dũng cảm của anh Nguyễn Bền và cũng đã cử Hội phụ nữ đến nhà chị T để nắm bắt tâm tư và động viên chị T ổn định cuộc sống.

Ngày 8-11, trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch UBND phường La Gi vui mừng thông báo chị T đã vượt qua cú sốc và đang dần ổn định cuộc sống.

Anh Nguyễn Bền lên cầu lấy xe máy chạy về nhà và người dân chụp ảnh được.

Trao đổi nhanh qua điện thoại, chiều 8-11, anh Bền, cho biết không ngờ hành động nhỏ của mình lại được cộng đồng, chính quyền tôn vinh nhiều lần và cho biết cảm thấy vô cùng vinh dự.

Nói về việc lặng lẽ rời đi sau khi cứu người, anh Bền cho biết hôm đó nhiều người kêu anh đứng lại chụp hình đưa lên mạng. “Em thấy ngại quá, ai trong trường hợp như em cũng phải nhảy xuống cứu người thôi. Chuyện đơn giản, hơn nữa thấy chị T đã ổn nên em vội đi nhanh rời khỏi đám đông để về nhà”, anh Bền chia sẻ.