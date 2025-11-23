Xuống hồ cho cá ăn, tá hỏa khi thấy thi thể nổi trên mặt nước 23/11/2025 17:53

(PLO)- Thi thể nam giới nổi trên hồ cá được xác định danh tính và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiến hành làm rõ nguyên nhân tử vong.

Chiều 23-11, một lãnh đạo UBND xã Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng xác nhận, tại địa phương vừa phát hiện thi thể nam giới nổi trên hồ 7 Mẫu, thuộc thôn 18 Lộc Thắng, Bảo Lâm.

Khu vực xảy ra vụ việc.

“Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã trưng cầu giám định tử thi và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự”, vị lãnh đạo UBND xã cho biết.

Trước đó vào khoảng 10h40 ngày 23-11, trong lúc xuống hồ cho cá ăn thì một người dân ở Bảo Lâm tá hỏa khi phát hiện một thi thể nằm úp mặt nổi trên mặt hồ.

Sau khi nhận tin báo, Công an xã Bảo Lâm đã đưa thi thể nạn nhân lên bờ; phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Sau đó xác định nạn nhân là anh là VXK (25 tuổi, ngụ phường 2 Bảo Lộc).

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng làm rõ.